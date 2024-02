Bard wird zu Gemini: Googles riesiges Update ist da – Android-App, Gemini Advanced, Bard-Upgrade und mehr

Wir hatten es bereits erwartet und jetzt hat Google es offiziell gemacht: Bard heißt jetzt Gemini und gibt dem KI-ChatBot damit nicht nur einen neuen Markenauftritt, sondern auch eine Reihe neuer Funktionen sowie eine angepasste Oberfläche. Die Umbenennung erfolgt einen Tag später als erwartet und ist Teil des riesigen Bard/Gemini-Updates, das vorab bereits geleakt wurde.



Bard wird zu Gemini

Die Marke Bard hat sich in den letzten Monaten sicherlich etabliert und erst vor wenigen Tagen hatten Google noch ein großes Bard-Update angekündigt, doch jetzt wird der Markenname schon wieder zu Grabe getragen. Sowohl wegen des einheitlichen Markenauftritt als auch, wahrscheinlich, weil viele Menschen mit „Bard“ nicht warm geworden sein dürften, gibt es jezt die Umbenennung. Aus Bard wird Gemini, aus Google Assistant with Bard wird Gemini und aus dem geplanten Bard Advanced wird Gemini Advanced. Passend dazu soll es auch eine neue Nutzeroberfläche geben. Alles was bisher zur Umbenennung bekannt ist, und warum es problematisch werden könnte, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

Gemini Advanced

Auch Gemini Advanced soll ab heute an den Start gehen – ursprünglich als Bard Advanced angekündigt. Dabei handelt es sich um das bisher stärkste Sprachmodell, das auf Gemini Ultra basiert – das man in der Ankündigung zwecks weniger Verwirrung als „Ultra 1.0“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Modell, das im Rahmen eines Google One AI Premium-Abos abgeschlossen werden kann – das Ganze kostet euch 21,99 Euro pro Monat und umfasst neben Gemini auch die Vorteile eines 2 TB Google One-Abos. Alle Infos zu Advanced findet ihr in diesem Artikel sowie in diesem Artikel









Neue Gemini-App kommt

Um Bard/Gemini einen starken Auftritt auf dem Smartphone zu ermöglichen, gibt es jetzt auch eine neue Smartphone-App – siehe Verlinkung am Ende des Artikels. Die Gemini-App ist zu Beginn allerdings nur für US-Nutzer verfügbar, doch diese Einschränkung dürfte aber sehr bald fallen. Interessanterweise soll es so sein, dass die Gemini-App den Google Assistant auf Wunsch vollständig ersetzen kann. Damit ist dessen Ende endgültig besiegelt, so wie ich es hier im Blog in den letzten Wochen schon mehrfach prognostiziert hatte.

EU-Start kommt später

Obwohl Bard bereits in der EU bereitsteht und erst vor wenigen Tagen ein großes Update in Deutschland erhalten hat, soll der ganz große Gemini-Wechsel wohl zuerst in englischsprachigen Ländern angeboten werden. Die Umbenennung wurde auch im EU-Raum vorgenommen und es bleibt in den nächsten Stunden abzuwarten, wie sich die möglichen beiden Variationen voneinander unterscheiden werden. Bekannt ist bisher, dass die Gemini Android-App zuerst für US-Nutzer angeboten wird.

