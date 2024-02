Android Auto: Neue Wetter-App bringt erstmals eine Wetterkarte und Live-Prognosen auf das Auto-Display

Google hat die Infotainment-Plattform Android Auto zuletzt für immer mehr App-Kategorien geöffnet, doch nur recht wenige App-Entwickler nutzen die dadurch ergebenden Möglichkeiten. Jetzt ist eine neue Wetter-App gestartet, die direkt in der Android Auto-Oberfläche am Fahrzeugdisplay über die Wetterlage informieren und gar eine Satelliten-basierte Wetterkarte zeigen kann. Wohl die erste ihrer Art.



Man sollte meinen, dass eine Wetteranzeige für Android Auto keine große Sache sein sollte, doch selbst Google hat nach mehrfacher Einführung und Zurückziehen des Wetter-Icons längst noch nicht die optimale Umsetzung gefunden. Jetzt könnte eine Wetter-App in die Bresche springen, die sich in diesen Tagen auch für Android Auto öffnet. MyRadar bietet zwei verschiedene Ansichten, die entweder nur die Wetterprognose in einem Tile als auch eine Wetterkarte im Vollbild zeigen kann.

Auf den Screenshots könnt ihr sehen, dass entweder das aktuelle Wetter inklusive Höchsttemperatur und der niedrigsten erwarteten Temperatur oder die große Wetterkarte gezeigt wird. Erstes lässt sich mit der Google Maps-Navigation oder einer anderen Navigation kombinieren, während die Kartendarstellung nur im Vollbild und somit nicht als kleineres Tile möglich ist. Eine Integration in Google Maps, gar als Overlay, ist technisch (noch) nicht möglich.

Die Wetter-App ist vor allem im US-Raum etabliert, kann aber auch in deutscher Sprache sowie natürlich auch mit Prognosen im europäischen Raum genutzt werden. Allerdings ist die Android Auto-Wetterkarte, die als „Routecast“ bezeichnet wird, nur eingeschränkt nutzbar und muss per zusätzlichem Abo freigeschaltet werden.

