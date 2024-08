Android: Google Play Store soll schon bald Sideloading-Apps aktualisieren können – neues Feature kommt

Nutzer von Android haben seit jeher die Freiheit, Apps sowohl aus dem Google Play Store als auch per Sideloading aus anderen Quellen zu installieren. Während der täglichen Nutzung macht das meist keinen Unterschied, doch spätestens wenn es um Updates geht, ist die Herkunft einer App sehr relevant. In Kürze will es Google Play wohl ermöglichen, auch Sideloading-Apps zu aktualisieren.



Viele App-Entwickler halten ihre Android-Apps auf dem neuesten Stand und bringen immer wieder neue Features oder stopfen Sicherheitslücken und Probleme. Über den Google Play Store geschehen die Updates meist vollautomatisch, doch wenn eine App per Sideloading installiert wurde, gibt es keine Updates. Viele Nutzer werden sich dem zwar bewusst sein, dies aber schnell vergessen und somit ist ein erhöhtes Sideloading insgesamt eine Gefahr für das Ökosystem. Das weiß man auch bei Google.

Ein Teardown inklusive Umlegen eines internen Schalters hat jetzt eine neue Funktion hervorgebracht, die wohl schon bald ausgerollt werden wird: Der Google Play Store soll auch alle Sideloading-Apps auflisten und diese gar über die eigene Infrastruktur aktualisieren können. Der Play Store soll sowohl das „Update über Play“ anbieten als auch die manuelle Suche nach einer neueren Version. Wie das genau funktionieren soll, geht aus dem aktuellen Teardown noch nicht hervor.

Es ist unklar, wie ein solches Update abläuft und welche Folgen es hat. Sorgt ein einmaliges Update über den Play Store dafür, dass die App anschließend als Play-App gilt und somit die ursprüngliche Installation annulliert wird? Oder behält es dennoch den Sideloading-Status? Spannend ist natürlich auch, wie das mit kostenpflichtigen Apps aussieht. Wir dürfen gespannt sein, welche Ankündigungen folgen.

