Pixel 9-Smartphones: Überraschendes Akku-Downgrade, Auflade-Upgrade und Fast Charging (neue Leaks)

Die Präsentation der Pixel 9-Smartphones rückt näher und so langsam klären sich auch die letzten Details und Spezifikationen. Schon vor einigen Tagen sind umfangreiche Akku-Spezifikationen geleakt worden und jetzt gibt es die offiziellen Marketingbilder, die uns die versprochenen Ladegeschwindigkeiten, Kapazitäten und sonstigen Akku-Versprechen zeigen. Hier findet ihr alles in der Übersicht.



Auch wenn der Akku im Smartphone-Marketing nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, ist es eines der wichtigsten Bereiche, in dem sich die Nutzer zurecht Fortschritte erwarten. Google hat im Laufe der Jahre an vielen Stellen des Akku-Managements rund um Android und die Pixel-Smartphones geschraubt, sodass die Nutzungszeiten gesteigert werden konnten. Natürlich hat man auch das eine oder andere mAh draufgelegt, aber vieles kam über die Software.

In diesem Jahr ist es doch recht überraschend, dass man bei der Akku-Kapazität kürzt – und das quer durch die Bank. Die Akku-Kapazität aller Pixel 9-Smartphones sinkt im Vergleich zu den Vorgängern. Ob man das Pixel 9 Pro mit dem Pixel 8 Pro vergleichen kann oder dann doch eher das Pixel 9 Pro XL herangezogen werden müsste, lässt sich schwer beurteilen. Aber selbst dann ist ein Rückschritt zu verzeichnen. In der folgenden Auflistung seht ihr die Daten aus zuverlässiger Quelle.

Akku-Kapazitäten der Pixel 9-Smartphones

Pixel 9: 4.558 mAh (Pixel 8: 4.575 mAh)

(Pixel 8: 4.575 mAh) Pixel 9 Pro: 4.558 mAh (Pixel 8 Pro: 5.050 mAh)

(Pixel 8 Pro: 5.050 mAh) Pixel 9 Pro XL: 5.060 mAh

Pixel 9 Pro Fold: 4.650 mAh (Pixel Fold: 4.821 mAh)









Aber nicht nur die Akku-Kapazität spielt eine wichtige Rolle, sondern natürlich auch, wie schnell die Batterien wieder aufgeladen werden können. Wer sein Smartphone nur über Nacht lädt, muss sich darum keine Gedanken machen. Lädt man hingegen am Tag kurz auf, ist die Geschwindigkeit schon sehr relevant. Schaut euch daher die folgenden Werte an.

Ladegeschwindigkeiten der Pixel 9-Smartphones:

Pixel 9: 24,12 Wattt

Pixel 9 Pro: 25,20 Wattt

Pixel 9 Pro XL: 32,67 Wattt

Pixel 9 Pro Fold: 20,25 Wattt

Für mindestens ein Gerät scheint das Pixel-Team auch ein schnelleres Laden einzuplanen – vielleicht auch für alle. Denn ein Leak der letzten Tage hat verraten, dass Google einen 45 Watt-Charger auf den Markt bringen wird. Dieser ist bereits offiziell zugelassen und sollte daher gleichzeitig oder kurz nach dem Verkaufsstart der Pixel 9-Smartphones angeboten werden. Googles Pixel-Marketing spricht laut den Leaks von „aufladen bis 55 Prozent in etwa 30 Minuten“ für die Pixel 9-Smartphones und von „aufladen bis 70 Prozent in etwa 30 Minuten“. Die Akkulaufzeiten gibt man mit 24 Stunden, beim Extrem-Akkusparen mit 100 Stunden an.

[9to5Google]