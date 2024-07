Pixel 9-Smartphones: Geleakter Werbespot zeigt viele wichtige Neuerungen; Gemini, magischer Editor (Video)

Googles Marketing rund um die Pixel 9-Smartphones steht in den Startlöchern und ist wenig überraschend in diesen Tagen ebenfalls Teil der umfangreichen Leaks geworden. Jetzt ist ein Werbespot für die Smartphones durchgesickert, der die wichtigsten Funktionen und Neuerungen in den Vordergrund stellt. Natürlich spielt auch dabei wieder die Künstliche Intelligenz eine große Rolle.



Erst gestern haben wir euch das geleakte Marketingmaterial zu den Pixel 9-Smartphones gezeigt und jetzt gibt es einen neuen Werbespot für die Geräte zu sehen, in dem die wichtigsten Verbesserungen angesprochen werden. Das reicht von der Gemini-Unterstützung über den magischen Editor bis hin zum neuen Design der Smartphones. Aber auch die Pixel Screenshots-Funktion wird erwähnt, mit der die Nutzer wichtige Dinge festhalten und später durchsuchen können.

Abgesehen vom optimierten Hardware-Design würde ich nicht davon ausgehen, dass diese Features dauerhaft auf die Pixel 9-Smartphones beschränkt sein werden. Natürlich sind die neuen Funktionen des magischen Editor beeindruckend, vor allem die vollständige Bildanpassung mit nur wenigen Wörtern, aber man kann das nicht unbedingt als Pixel 9-Stärke zählen. Wir dürfen daher gespannt sein, welche tatsächlichen größeren Verbesserungen man in den weiteren Spots und Kampagnen bewerben wird. Immerhin spricht man von einer „New Era of Phones“.

