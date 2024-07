Pixel 9-Smartphones: Das sind Googles neue magische Funktionen – Pixel at its best (Screenshots & Details)

Wenig überraschend wird bei den Pixel 9-Smartphones die Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen, das muss auch schon vor den ersten Marketing-Teasern jedem bewusst gewesen sein. Google selbst spricht mittlerweile von einer „neuen Smartphone-Ära“ und magischen Funktionen. Wir zeigen euch, um welche neuen Funktionen es sich dabei ganz konkret handeln wird, die man sicherlich intensiv vermarkten wird.



Google hat das Pixel 9-Marketing bereits anlaufen lassen und erst vor wenigen Tagen die 22 wichtigsten KI-Funktionen auf Pixel-Smartphones gezeigt. Allerdings sind die meisten dabei aufgelisteten Features längst verfügbar, wurden bereits angekündigt oder sind gar nicht Bestandteil der Pixel-Smartphones. Wirklich neu sind hingegen einige „magische Funktionen“, die in den ersten Teasern erwähnt und mittlerweile auch geleakt wurden.

Begonnen hat man vor längerer Zeit mit dem magischen Radierer in Google Fotos, mit dem sich unerwünschte Objekte aus Bildern entfernen lassen. Ein Jahr später folgte der magische Editor und in diesem Jahr wird man mit einem ganzen Schwung an magischen Funktionen aus dem medialen Bereich nachlegen. Es stand zu vermuten, dass sich diese hauptsächlich auf den visuellen Bereich konzentrieren werden und aktuelle Leaks bestätigen den starken visuellen Fokus.

Vor einigen Tagen gab es einen größeren Leak zu diesen magischen Funktionen, die möglicherweise nur im Marketing so genannt werden und auf den Smartphones etwas zurückhaltender – aber dennoch nicht weniger dick auftragend – als „Google AI at its best“ bezeichnet werden. Also die Vorzeigefunktionen der Google-KI. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über die bisher bekannten Funktionen.









Add Me

Add Me hat eine vielversprechende Beschreibung. Es heißt, dass die Funktion sicherstellen wird, dass IHR auf jedem Gruppenfoto mit dabei seid. Mehr Informationen gibt es leider nicht, sodass das viel Spielraum für Interpretationen lässt. Das Endergebnis ist klar beschrieben, aber wie sieht die Ausgangslage aus? Seid ihr überhaupt auf dem Foto mit drauf? Vielleicht nur am Rand und vom eigenen Selfie-Arm verdeckt? Oder steht der Nutzer hinter der Kamera und wird per Selfie-Kamera ebenfalls mit aufgenommen?

Alles was bisher darüber bekannt ist und wie das umgesetzt werden könnte, findet ihr im folgenden Artikel:

» Alle Infos zur magischen ‚Add Me‘-Funktion

Screenshots

Screenshots wird den Nutzern die Möglichkeit geben, Screenshots zu durchsuchen. Klingt im ersten Moment nicht wirklich spannend und eher nach spezifischer Objekt- und Texterkennung, aber es soll viel mehr dahinter stecken. Denn die Funktion soll wohl ähnlich wie Microsoft Recall dafür sorgen, dass die Nutzer ihre vergangenen Aktionen durchsuchen können. Die KI soll dafür selbstständig vergangene Screenshots abgrasen, die mit zusätzlichen Meta-Informationen gefüttert sind.

Der große Unterschied zum Microsoft-Projekt ist es, dass die Nutzer selbstständig und manuell anfertigen müssen. Es lässt sich also nur das Durchsuchen, was man selbst festgehalten hat. Könnte dennoch interessant werden.

» Alle Infos zur intelligenten Screenshot-Suche









Studio

Mit Studio will man den Nutzern die Möglichkeit geben, eigene Bilder zu kreieren. Beschrieben wird es als „you imagine it, pixel creates it“. Das kann man als Beschreibung für einen Bildgenerator verstehen. Wobei bisher aber noch nicht klar ist, ob es sich dabei um einen Prompt-basierten Bildgenerator handeln wird oder doch noch etwas mehr dahinter steckt. Schon jetzt können Pixel-Nutzer auf diese Weise etwa Wallpaper erstellen, wenn auch mit deutlich eingeschränkten Prompt-Möglichkeiten.

Die Bezeichnung „Studio“ lässt vermuten, dass die Bilder nicht nur generiert, sondern auch auf irgendeine Art und Weise weiter manipuliert oder verwendet werden können. Die Quelle vermutet eine aufbauende Funktion auf den Sticker-Generator, vielleicht wird es daher Möglichkeiten geben, die generierten Bilder auch zur Personalisierung zu verwenden.

—

Das klingt jetzt alles zwar sehr schön und lässt sich im ersten Moment während der Präsentation sicherlich sehr gut verkaufen, bringt schlussendlich aber noch nicht ganz so viel Mehrwert, dass man gleich von Magie sprechen muss. Es scheint so, dass sich die Pixel-Abteilung nicht nur bei der Hardware und dem Gesamtpaket bei Apple inspirieren lässt, sondern auch von dessen Marketing. Schaut euch der Vollständigkeit Halber doch auch noch die 22 wichtigsten KI-Funktionen der Pixel-Smartphones an.

