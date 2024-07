Pixel Superfans: So könnt ihr jetzt Superfan werden und exklusive Vorteile erhalten – alle Infos zur Community

Googles Pixel-Smartphones haben im Laufe der Jahre viele Fans gewonnen, die von ihren Geräten begeistert sind und vielleicht auch in Zukunft zu einem Pixel greifen würden. Unter anderem für diese Gruppe hat man jetzt in Deutschland das Programm der Pixel Superfans gestartet, das den Teilnehmern der kleinen Community einige Vorteile bringen kann. Hier findet ihr alle Vorteile und die Möglichkeit zur Registrierung.



Das Marketing der Pixel-Smartphones dreht sich seit einigen Jahren unter anderem um das #TeamPixel, wobei man die Nutzer und deren positive Erfahrungen (meist im Bereich der Kamera) einbezieht. Im Rahmen dieser Promos wurde vor einigen Jahren das Programm der Pixel Superfans geschaffen, das längere Zeit auf die USA und Großbritannien beschränkt war und vor wenigen Tagen nach langer Wartezeit endlich in Deutschland gestartet ist.

Bisher gab es über dieses Programm abseits des vielversprechenden Namens nicht viel zu berichten, wobei es aber gut möglich ist, dass über so manchen Vorteil nicht berichtet werden darf oder dass man das Programm unter anderem aufgrund des Deutschlandstarts jetzt weiter ausbaut. Google listet die folgenden Vorteile für die Superfans auf:

Erhalte Zugang zu Insider-Inhalten, Einblicke hinter die Kulissen und Informationen zu den neuesten Pixel-Produkten.

Sichere dir einzigartige Rabatte und halte damit dein Pixel-Portfolio immer auf dem neuesten Stand.

Erlebe zusammen mit anderen Superfans exklusive Veranstaltungen, Workshops und Events.

Lass dich überraschen! Du hast die Chance, tolle Preise, Pixel-Produkte und unvergessliche Erlebnisse zu gewinnen.









Bisher war das Programm der Pixel Superfans vor allem dafür bekannt, dass die Nutzer immer wieder exklusive Superfans-Wallpaper erhalten, die aber innerhalb weniger Stunden auch an anderen Stellen zu haben sind. Auch bei den Pixel-Aktionen sind keine höheren Rabatte zu erwarten als die normaler Aktionen für alle Nutzer. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das noch und die Teilnahme am Superfans-Programm ist natürlich kostenlos.

So könnt ihr Superfan werden

Wer jetzt hellhörig geworden ist, kann sich bei Google für das Superfans-Programm registrieren. Allerdings handelt es sich dabei nicht direkt um eine Anmeldung für das Programm, sondern eher um einen Antrag. Denn Google sucht sich die Teilnehmer aus, nicht andersherum. In den Anfangsjahren war es gar so, dass es gar keine Möglichkeit zur Anmeldung gab und das Pixel-Team auf die Nutzer zugekommen ist. Dann natürlich auf die, die in Social Media rund um das Pixel-Thema aktiv gewesen waren.

Probiert euer Glück und füllt dieses Anmeldungformular aus. Wer mehr Infos benötigt, findet sie auf der Pixel Superfans-Website.

Letzte Aktualisierung am 27.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!