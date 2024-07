Pixel 9 oder Pixel 8? In diesem Jahr wird es besonders spannend – Vorgänger wird zum größten Konkurrenten

Google wird in weniger als drei Wochen die Pixel 9-Smartphones vorstellen und diese mutmaßlich kurz darauf in den Verkauf bringen. Dabei wird man in diesem Jahr aufgrund der Umstände erstmals auf einen harten Konkurrenten treffen, dem man bisher noch gut aus dem Weg gehen konnte: Nämlich dem eigenen Vorgänger. Der größte Konkurrent des Pixel 9 könnte tatsächlich das Pixel 8 werden.



Mit dem Start der Pixel 9-Smartphones wird Google einige Veränderungen in die Serie bringen: Erstmals wird es drei (mit dem Fold sogar vier) Geräte statt nur der üblichen zwei Smartphones geben. Erstmals wird die neue Pixel-Generation im August statt im Oktober vorgestellt. Und erstmals ist man damit gerade einmal zweieinhalb Monate vor a-Serie des Vorgängers entfernt. Die Verschiebung von Oktober auf August bedeutet, dass man in das Sommerloch geht und die Geräte noch den neuen iPhones präsentiert. Beides verschafft Aufmerksamkeit.

Ein weiteres Novum ist allerdings auch der Preis. Denn die Pixel 9-Smartphones werden sehr teuer und gehen abgesehen von zwei Modellen allesamt in den vierstelligen Euro-Bereich. All diese Punkte werden die Karten schon von Grund auf neu mischen, ohne dass wir bisher über eine einzige Spezifikation oder sonstige Umstände nachgedacht haben. Und das zeigt auch schon, dass die Generation für Google ein bisschen zum Glücksspiel werden könnte.

Denn so sehr man sich auch anstrengt und die Nutzer durch starke Spezifikationen und Software-Features ködern möchte, schwebt ein Schatten über der Generation, den man sich selbst geschaffen hat. Denn viele Nutzer könnten in diesem Herbst das Pixel 9 liegenlassen und stattdessen zum Pixel 8 greifen. Es bleibt zwar in der „Familie“, wäre aber natürlich nicht Googles Ziel.









Darum ist das Pixel 8 das bessere Pixel 9

Es mag schon sein, dass Google mit den Pixel 9-Smartphones so manches Feature einführt, das nur auf der neuen Generation nutzbar ist. Doch vieles ist mittlerweile „Nice-to-Have“ und nicht kaufentscheidend. Dazu kommt, dass sehr viele Features im Rahmen des Pixel Feature Drop schon nach wenigen Monaten auch für ältere Generationen angeboten werden. Für die Nutzer gibt es daher kaum einen Grund, zum teuren neuen Smartphone zu greifen.

Dieses Argument gilt seit vielen Jahren für alle Pixel-Smartphones. Wirklich entscheidend sind aber die im vergangenen Jahr eingeführten sieben Jahre Updates sowie die kostspielige Preisgestaltung der Pixel 9-Smartphones. Die Nutzer haben die Wahl zwischen dem wirklich teuren Pixel 9, das sieben Jahre mit Updates versorgt wird ODER dem deutlich günstigeren Pixel 8, das noch sechs Jahre mit Updates versorgt wird. Es ist zu erwarten, dass das Pixel 8 nach dem Pixel 9-Start weiter im Preis sinkt. Da fällt es schwer, ein gewichtiges Argument für die neunte Generation zu finden.

Google hätte natürlich die Möglichkeit, das Pixel 8 aus dem Verkauf zu nehmen, aber wäre das nach einer so kurzen Zeit wirklich zielführend? Und liefe man dabei nicht Gefahr, dass die Nutzer dann eben nicht zu einem Pixel, sondern einem Smartphone der Konkurrenz greifen? Im Jahr eins nach den Sieben-Jahren-Updates wird es wirklich sehr interessant werden, wie die Nutzerschaft reagiert. Vor allem, wenn der Preis so sehr anzieht…

