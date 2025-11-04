Google Translate & Gemini: Nutzer können zwischen den Sprachmodellen wechseln – neue Funktion zeigt sich

Auch beim Übersetzer Google Translate ist vor einiger Zeit die Gemini-KI eingezogen und schon bald soll diese sowohl sichtbarer als auch stärker werden. Wie sich bei ersten Nutzern der mobilen App zeigt, lässt sich in Kürze ein Modell auswählen, das für die Übersetzung des eingegebenen Textes verwendet werden soll. Das könnte der Anfang eines größeren Umbaus sein.



Für viele Menschen ist Google Translate aufgrund der einfachen Nutzung sowie der Historie der Plattform sicherlich das Standardtool für Übersetzungen. Bisher musste man dort lediglich die Zielsprache auswählen – die Quellsprache steht ohnehin meist auf „Auto“ – und schon wurde übersetzt. Im Laufe der Jahre hat Google mehrmals das darunterliegende Sprach- und KI-Modell gewechselt, worauf die Nutzer allerdings niemals einen Einfluss hatten.

Jetzt zeigt sich bei einigen iPhone-Nutzern die neue Möglichkeit, das zu verwendende Übersetzungsmodell auszuwählen. Signalisiert wird das durch das Wörtchen „Fast“ unter dem Translate-Logo, das man sicherlich leicht übersehen kann. Ein Tap öffnet ein Overlay am unteren Displayrand und gibt den Nutzern die Möglichkeit, zwischen „Fast“ für die schnelle Übersetzung und „Advanced“ für eine verbesserte Übersetzung von komplexen Eingaben zu wählen.

Diese Auswahl mag für einige Einsatzbereiche vielleicht sinnvoll sein, aber aus meiner Perspektive sehe ich kaum einen Grund, warum nicht jeder Nutzer zu „Advanced“ und der verbesserten Übersetzung wechseln sollte. Zwar ist „Advanced“ nicht so schnell wie „Fast“, aber ob eine Übersetzung nun 0,5 Sekunden oder eine Sekunde dauert ist für Endnutzer sicherlich nicht relevant. Lassen wir es auch gerne 2 Sekunden sein – wäre das wirklich ein Stolperstein? Kann es für eine Übersetzung so eilig sein?

Möglicherweise handelt es sich dabei nicht nur um ein Experiment, sondern auch eine tiefere KI-Integration mit geplanten erweiterten Funktionen, die dann nur für zahlende Gemini-Abonnenten zur Verfügung stehen. Mangels Ankündigung wissen wir es noch nicht.

