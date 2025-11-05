Pixel Deal: Pixel 9-Smartphone jetzt zum Aktionspreis + Acer Chromebook gratis! Google-Bundle für 628 Euro

Als Einstimmung auf den Black Friday gibt es derzeit starke Pixel-Aktionen im Google Store und jetzt bietet man wieder ein wirklich interessantes Bundle, das in den letzten Runden schnell ausverkauft gewesen ist. Nur wenige Tage bekommt ihr ein Pixel 9-Smartphone mit einem Chromebook gratis – und das auch noch zu einem deutlich reduzierten Preis. Das solltet ihr nicht verpassen.



Google bringt eine starke Aktion zurück, die sich in den Sommermonaten immer großer Beliebtheit erfreut hat und auch jetzt noch sehr interessant ist: Nur für wenige Tage könnt ihr euch das Pixel 9 für nur 629 Euro sichern und bekommt beim Kauf des Smartphones ein Chromebook gratis. Normalerweise läge der Gesamtpreis bei 1.148 Euro – ihr sparte also gut 40 Prozent im Vergleich zum UVP. Dass ihr noch 60 Tage Audible kostenlos bekommt, ist die Kirsche auf der Sahnetorte.

Ich habe hier im Blog bereits ausführlich beschrieben, warum sich der Pixel 9-Kauf lohnt und dass es gerade dank Googles Update-Garantie nicht mehr unbedingt das neuste Gerät sein muss, um lange Freude zu haben. In Kurzform: Google bietet sieben Jahre Updates und wird das Pixel 9 noch bis August 2031 (!) monatlich zuverlässig mit Updates versorgen. Beim deutlich teureren Pixel 10 wäre es August 2032 – aber wenn man sich einmal ehrlich ist, macht das bei der geplanten Nutzungszeit sicherlich keinen Unterschied.

Der Verkaufspreis ist der immer wieder verfügbare Aktionspreis des Pixel 9, doch jetzt legt man nur für wenige Tage noch das Chromebook mit in das Paket und stattet euch somit sowohl mobil als auch mit dem Notebook ganz neu aus. Falls ohnehin ein Smartphone-Kauf ansteht und es nicht das teure Flaggschiff sein muss, sollte man diese Aktion auf jeden Fall ins Auge fassen.

Schaut euch bei Interesse auch die starken Pixel 10-Aktionen im Google Store und den Pixel Watch-Deal. Alle Aktionen in der Übersicht findet ihr unter dem folgenden Link:

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

