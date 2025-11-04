Google Fotos: KI-Assistent ‚Ask Photos‘ wird sichtbarer – wird in den Bildbetrachter integriert (Screenshots)

Auf der Fotoplattform Google Fotos ist für US-Nutzer kürzlich das neue Tool Ask Photos eingezogen, das eine ganze Reihe von Komfortfunktionen in die Android-App bringt. Der globale Rollout lässt noch auf sich warten, doch jetzt zeigt sich eine Optimierung, mit der das Tool noch schneller als bisher zugänglich sein wird.



Mit Ask Google Photos hat die Fotoplattform kürzlich eine ganz neue KI-Integration erhalten, die den Zugang zu den Medien und auch deren Nutzung verbessern soll. Die Nutzer erhalten eine neue Suchfunktion in natürlicher Sprache und mit diversen Abhängigkeiten (siehe verlinkter Artikel) sowie die Möglichkeit, ein ausgewähltes Foto mit einfachen Sprach- oder Textanweisungen zu bearbeiten (siehe ebenfalls verlinkter Artikel). Weil das vielleicht noch nicht alle Nutzer kennen, soll es jetzt sichtbarer werden.

Ein Teardown der aktuellen Google Fotos-App hat nach dem Umlegen eines versteckten Schalters eine neue Oberfläche für den Bildbetrachter hervorgebracht. Bei diesem zieht ein neuer Button in der unten befindlichen Navigationsleiste ein, der sowohl in seiner Positionierung als auch Darstellung sehr prominent erscheint: Es ist der bekannte Gemini-Stern mit der Zusatzbezeichnung „Ask“. Mittig platziert, sodass es kaum weniger auffallen könnte.

Ein Tap auf den Stern öffnet das Gemini-Overlay mit der Ask-Funktionalität, in dem die Nutzer ihre Frage oder ihren Bearbeitungswunsch eingeben können. Eine neue Funktion oder Oberfläche gibt es noch nicht, es handelt sich aktuell nur um einen schnelleren Zugang zur Gemini-KI innerhalb der Fotos-App. Bislang ist es noch nicht ausgerollt worden, dürfte aber sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Ob und wann das neue Ask Photos weltweit starten wird, lässt sich nach wie vor nicht sagen. Weder technisch noch regulatorisch sollte dem globalen Rollout etwas im Wege stehen, sodass wir eigentlich schon bald mit einer Erweiterung rechnen können – eventuell nach Abschluss der sehr breiten Testphase mit allen US-Nutzern.

