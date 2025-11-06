Pixel: Brandneue Google-App ermöglicht umfangreiche Anpassungen – Designpakete aus dem Feature Drop

Google hat eine ganze neue App für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die ab sofort über den Play Store heruntergeladen werden kann und mittelfristig neue Anpassungsmöglichkeiten bieten soll. Mit der aus dem erwarteten Pixel Feature Drop stammenden App Pixel Theme Packs lässt sich die Oberfläche des Smartphones in nur einem Rutsch anpassen. Ein erstes Paket steht jetzt bereit.



Wir warten nach wie vor auf das vor einigen Tagen geleakte und eigentlich für den 4. November vorgesehene Pixel Feature Drop, doch das dürfte sich wohl verzögern. Die als Teil des Feature Drops vorgesehene neue Google-App für die Pixel-Smartphones hat man jetzt dennoch veröffentlicht – am besagten 4. November. Es handelt sich um die neue App „Pixel Theme Packs“ – in deutscher Sprache etwas unspektakulärer einfach nur „Designpakete“.

In der Beschreibung heißt es, dass die App immer wieder saisonale Designpakete hervorbringen wird, mit der das Pixel-Smartphone ein komplettes Makeover erhält – inklusive der Hintergründe, Icons, Sounds, GIFs und mehr. Statt diese bisher schon anpassbaren Dinge separat auszuwählen oder zu überspringen, lässt sich das mit einem Themenpaket in einem Durchgang und aufeinander abgestimmt durchführen. Diese Beschreibung entspricht ebenso wie die Reihe der Screenshots den Informationen aus dem Leak.

Ein Android Themenpaket besteht stets aus einem Vorschaubild sowie dem optionalen Download auf das Smartphone. Vor dem Anwenden lässt sich festlegen, welche der Kategorien und Bestandteile verwendet werden soll. Es kann der Wallpaper, die Farbgebung des Smartphones, das App-Icon, die Uhr-Darstellung, die Sounds und sogar der Gboard-Hintergrund aktiviert oder deaktiviert werden.

Google dürfte die App, und damit die Pixel-Smartphones, wohl auch als Werbefläche verstehen. Darauf lässt zumindest das erste und bislang einzige Themenpaket schließen, dass sich rund um den Kinofilm Wicked dreht. Innerhalb einer Sammlung gibt es mehrere Paketdesigns zur Auswahl – in diesem Fall ist es „For Good“, „Glinda“ sowie „Elphaba“.

