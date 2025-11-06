Pixel Deals im Google Store: Bis 40 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones, Buds, Watch und mehr (Amazon)

Wir näher uns mit großen Schritten dem Black Friday, der bei vielen Händlern schon jetzt mit zahlreichen Aktionen und zum Teil besonderen Rabatten zelebriert wird – dazu gehört auch der immer interessanter Google Store bei Amazon. In diesen Tagen bekommt ihr wirklich hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones: 19 Prozent Rabatt auf das Pixel 10, bis zu 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, starke Aktionen auf Pixel 9a, Pixel 9 und die Pixel Watch sowie eine ganze Reihe von attraktiven Bundles.



Wenn es um attraktive Aktionen und eine große Auswahl geht, muss sich der Google Store bei Amazon nicht verstecken, denn man fährt immer ganz vorn mit – das gilt auch für den bevorstehenden Black Friday und die zu erwartenden Aktionen. Zum Start in diese Rabattewelle bietet man jetzt unter anderem die Pixel 10-Smartphones mit 19 Prozent Rabatt, die Pixel 9-Smartphones mit 40 Prozent Rabatt und Gratis-Chromebook sowie das Pixel 9a mit 24 Prozent Rabatt und gratis Pixel Buds unter 500 Euro.

Rabatte gibt es aber nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf das gesamte erweiterte Pixel-Portfolio: So könnt ihr euch jetzt die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt sichern, bekommt die brandneuen Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt und die starken Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt – solltet ihr nicht verpassen. Wer sich das etablierte Paket aus Smartphone und Kopfhörer holen will, kann sich die Geräte im Bundle kaufen und noch etwas mehr sparen. Nach wie vor gilt außerdem die Aktion, dass ihr 100 Euro Eintauschbonus für ein Pixel 10 Pro erhaltet, ein ganzes Jahr Google One AI Pro kostenlos beim Kauf eines Pro-Smartphones – um Gemini vollständig auszunutzen – sowie bis zu 60 Tage Audible von Amazon gratis.

Schaut einfach einmal bei den Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon vorbei, ob ihr ein interessantes Angebot findet. Es gibt noch viele weitere Aktionen vom Pixel-Tablet über Schutzhüllen bis zu einigen Nest-Produkten, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Einige Highlight-Angebote rund um die Pixel-Smartphones und die Pixel Buds findet ihr in der folgenden Amazon-Box. Rabattiert ist übrigens auch das Pixelsnap-Ladesystem mit 20 Prozent Rabatt.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store









