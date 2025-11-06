Pixel 10-Smartphones: Überraschender Sieger – das Pro XL ist das derzeit meistverkaufte Google-Smartphone

Google schwimmt mit den Pixel-Smartphones auch in dieser Generation auf einer Erfolgswelle, die sowohl die Verkaufszahlen als auch die Marktanteile immer weiter steigen lassen. Jetzt haben die Marktforscher einen interessanten Einblick darin gegeben, welches der drei Pixel 10-Smartphones sich am besten verkauft. Der Spitzenreiter ist durchaus eine Überraschung – vielleicht auch für Google.



Wir haben gestern über die neuen Pixel 10-Verkaufszahlen berichtet und darüber informiert, dass die US-Verkäufe innerhalb eines Jahres um ganze 28 Prozent angestiegen sind. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Pixel-Smartphones im Premium-Bereich mittlerweile einen Marktanteil von 6,1 Prozent erzielen und damit schon jetzt Samsung auf den Fersen sind.

Aber die Marktforscher haben sich nicht nur die gesamte Kategorie angesehen, sondern auch die einzelnen Geräte. Wer dachte, dass sich das Standardmodell des Pixel 10 am besten verkauft, der irrt: Tatsächlich ist das Google Pixel 10 Pro XL das am besten verkaufte Gerät – zumindest im Monat September in den USA. Damit ist es, wenn wir das Foldable einmal ausklammern, das teuerste, aber auch leistungsfähigste Gerät der Serie. Wohlgemerkt nach Stückzahl, nicht nach Umsatz.

Wie sich die Plätze 2 und 3 aufteilen, haben die Marktforscher leider nicht verraten. Nehmen wir einfach einmal die Anzahl der Amazon-Bewertungen als Maßstab (ich wüsste aktuell keine andere Quelle), sollte das Pixel 10 Pro auf dem zweiten und das Pixel 10 auf dem dritten Platz sein. Das ist vielleicht soweit nachvollziehbar, dass die preisbewussten Nutzer dann doch eher zum günstigen Pixel 9a greifen, vielleicht zum Preis-Leistungs-Sieger Pixel 9 oder eben bald zum Pixel 10a. Weil für ein Pixel dank der Sieben-Jahre-Update-Garantie eine lange Nutzungszeit eingeplant werden kann, greifen viele Nutzer daher vielleicht ganz bewusst zum Topmodell mit bester Ausstattung.

Für Google ist das natürlich eine sehr gute Nachricht, denn damit scheint sich die Strategie auszuzahlen, hauptsächlich Apple-Nutzer in der Werbung anzusprechen, bei denen die Zahl auf dem Preisschild auch nur eine sekundäre Information zu sein scheint. Wer ebenfalls zum Pixel 10 Pro XL greifen möchte, kann das jetzt bei Amazon übrigens mit 14 Prozent Rabatt und 100 Euro Eintauschbonus tun.

