Gemini: Deep Research kombiniert jetzt persönliche Nutzerdaten mit Webquellen – neuer Workspace-Zugriff

Der KI-ChatBot Gemini kann schon seit längerer Zeit auf die wichtigsten Google-Produkte zugreifen, um den Nutzern von ihren E-Mails über Termine bis zur Fotosammlung oder den abonnierten Videos Informationen zu liefern. Jetzt wird eine neue Anbindung für Gemini Deep Research geschaffen, das erstmals die persönlichen Daten der Nutzer mit öffentlichen Informationen verknüpfen kann.



Mit Gemini Deep Research bietet Google eine sehr umfangreiche Variante des KI-Modells, das seinem Namen alle Ehre macht und viele Informationen aus dem Web oder öffentlichen Quellen auslesen und kombinieren kann. Das macht die Ergebnisse nicht unbedingt richtiger, stellt aber viele Themen ausführlicher und mit zusätzlichen Details dar. Eine persönliche Komponente gab es bislang allerdings noch nicht.

Jetzt bietet man auch Nutzern dieses KI-Modells die Möglichkeit, auf die persönlichen Daten von GMail, Google Docs, Google Drive oder auch Google Chat zuzugreifen. Damit lassen sich noch umfassendere Beichte erstellen, indem die Informationen aus dem Web mit den erwähnten Daten aus den Google-Diensten verknüpft werden können. Laut Google war das eines der meistgewünschten Features von Gemini Deep Research.

Mit dieser neuen Funktion haben Nutzer etwa die Möglichkeit, Marktanalysen für ein neues Produkt zu starten, indem Deep Research die bereits erstellten Brainstorming-Dokumente des Teams sowie zugehörige E-Mail-Verläufe und Projektpläne analysieren. Oder es könnte auch ein Wettbewerbsbericht über Konkurrenzprodukte erstellt werden, das die eigenen Strategien und Vergleichstabellen mit öffentlichen Webdaten vergleicht.

Diese leistungsstarke neue Funktion kann jetzt von allen Gemini-Nutzern verwendet werden. Wählt dazu einfach Deep Resarch als zu verwendendes KI-Modell aus und wählt dann die Quellen, so wie ihr das im obigen Video sehen könnt.

