Pixel-Smartphones: Verwirrung um November-Update – neue Feature Drop-App und überraschendes Update

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones warten seit Tagen auf das aktuelle Pixel-Update, das eine Reihe von Verbesserungen und Neuerungen im Gepäck haben sollte. Kurzfristige Verschiebungen hat es schon häufiger gegeben, doch in diesem Monat gestaltet sich die Situation etwas anders und lässt auf Probleme schließen.



Google hat in der vergangenen Woche wie erwartet am Dienstag das Android-Sicherheitsupdate für November veröffentlicht, das in diesem Monat tatsächlich zwei wichtige Fixes im Gepäck hatte. Eigentlich wäre der November wieder ein Kandidat für eine leere Update-Hülle gewesen, doch aufgrund zwei massiver Probleme gab es dennoch die entsprechenden Fixes für die Betriebssysteme Android 16 bis Android 13.

Parallel dazu hätte Google eigentlich auch das November-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlichen, so wie das seit vielen Jahren üblich ist. Beide Updates kommen zur selben Zeit, in wenigen Fällen überholen die Pixel gar die Veröffentlichung des Android-Updates. Aus nicht näher kommunizierten Gründen kam es auch schon zu kleineren Verzögerungen, doch in diesem Monat verhält es sich etwas anders.

Es sind bereits sechs Tage seit der Veröffentlichung des Android-Updates vergangen und die Pixel-Nutzer haben nach wie vor kein Update erhalten. Das bedeutet, dass auch die beiden schwerwiegenden Sicherheitslücken in Android nach wie vor auf den Pixel-Smartphones bestehen sollten. Das ist ärgerlich und widerspricht Googles Update-Versprechen für die Pixel-Smartphones. Bleibt zu hoffen, dass heute oder morgen der Update-Knopf gedrückt wird. Oder ist es ganz anders?









Wurde das Pixel-Update vorgezogen?

Google hatte am letzten Oktober-Tag überraschend ein zweites Pixel-Update für Oktober veröffentlicht, über das man sich offiziell nicht näher geäußert hat. Inoffizielle Quellen sprachen von Performance-Verbesserungen und der Korrektur eines möglicherweise unscharfen Displays. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Update schon die beiden Bugfixes und vielleicht andere Korrekturen enthielt.

Bleibt die Frage offen, warum man das Update um drei Tage vorgezogen hatte, warum dessen Inhalt nicht kommuniziert wurde und der Pixel-Log für November nach wie vor leer ist bzw. nicht existiert.

Wo ist das Pixel Feature Drop?

Besondere Aufmerksamkeit hatte das November-Update auch durch das erwartete Pixel Feature Drop bekommen, das Google im November überraschend einschieben will. Bestätigt ist das nicht, doch ein Leak hat uns sowohl den Inhalt als auch das Veröffentlichungsdatum gebracht (siehe Verlinkung). Veröffentlicht wurde das Feature Drop nicht, doch Google hat tatsächlich die neue Pixel Designpakete-App als Teil des Feature Drops an diesem Tag gestartet, ohne diese anzukündigen. Gut möglich, dass die Veröffentlichung auch aufgrund der Wicked-Kooperation in Stein gemeißelt war und daher unabhängig vom Feature Drop erfolgte.

Wie es mit der Update-Situation rund um die Pixel-Smartphones im November weitergeht, kann nur gewürfelt werden. Wir halten euch hier im Blog natürlich auf dem Laufenden.

