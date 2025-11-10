YouTube: Google schätzt das Alter der Nutzer – neue KI-Schätzung wird breiter ausgerollt (wohl nur USA)

Veröffentlicht am von Jens
youtube 

Im Rahmen eines verbesserten Jugendschutzes hat Google auf der Videoplattform YouTube vor einigen Monaten damit begonnen, eine KI-basierte Alterserkennung auszurollen. Diese soll das Alter der Nutzer ganz unabhängig von ihren eigenen Angaben schätzen und bei Verstößen entsprechende Maßnahmen setzen. Jetzt wird das Ganze breiter ausgerollt und sorgt wohl für Probleme.


youtube kids logo

Die Videoplattform YouTube kann sich je nach Alter der Nutzer unterschiedlich präsentieren und andere Inhalte bieten, wobei man aktuell zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidet. Doch weil gerade jugendliche Nutzer sehr gut wissen, wie sie ihr Alter im Internet etwas nach oben schrauben können und es keine Kontrolle gibt, holt sich Google KI-Unterstützung hinzu.

youtube alter

Vor wenigen Monaten wurde die automatische YouTube-Alterserkennung angekündigt, die nach einem öffentlichen Testlauf jetzt für immer mehr Nutzer ausgerollt wird – mutmaßlich derzeit nur für US-Nutzer. Die KI soll anhand der Art der Nutzung sowie der konsumierten Inhalte und anderen Signalen erkennen, wie alt der Nutzer ist und ob er wirklich schon die Volljährigkeit erreicht hat.

Die KI erstaunt uns bekanntlich immer wieder, doch ob eine solche Erkennung tatsächlich nur anhand der Nutzer möglich ist, darf sicherlich bezweifelt werden. Schon kurz nach der Ankündigung gab es erste Nutzerbeschwerden, deren Konten heruntergestuft oder gar gesperrt wurden – obwohl sie nach eigenen Angaben volljährig sind. Jetzt wird das Ganze breiter ausgerollt und die Beschwerden nehmen wieder zu. Zwar kann eine Fehleinschätzung durch Hochladen eines Altersnachweises überschrieben werden, aber einige Nutzer möchten YouTube diese vielleicht aus gutem Grund nicht liefern.

Ob und wann diese Funktion weltweit ausgerollt wird, lässt sich mangels Ankündigung noch nicht sagen. Durch Googles Testläufe, vielleicht durch eine VPN-Nutzung oder abweichende Ländereinstellungen könnten aber auch europäische Nutzer betroffen sein. Wer also plötzlich ein Kinder- oder Jugendkonto besitzt, weiß jetzt, warum. Mehr Details findet ihr in diesem Artikel.

» YouTube: Erstmals 10 Milliarden Dollar Umsatz nur mit Werbung + auch YouTube Premium-Abos wachsen stark

# Vorschau Produkt Preis
1 Tapo TP-Link C200 360°-WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich, FHD 1080P, Nachtsicht, Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, kompatibel mit Alexa und Google Assistant, für Babys/Haustiere Tapo TP-Link C200 360°-WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich, FHD 1080P, Nachtsicht,... 39,90 EUR 24,89 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
2 Tapo TP-Link C200P2 360° Überwachungskamera für den Innenbereich, 1080P, Nachtsicht, Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, kompatibel mit Alexa&Google Assistant, für Babys/Haustiere, 2 stück C200 Tapo TP-Link C200P2 360° Überwachungskamera für den Innenbereich, 1080P, Nachtsicht,... 49,90 EUR 37,29 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
3 virtavo Überwachungskamera Innen, Indoor Camera for Home Security,2MP, 24/7 WiFi, WLAN Dual Lens Kamera Überwachung Innen mit 360° PTZ, Auto Tracking Bewegungserkennung Farbnachtsicht, 2-Wege-Audio virtavo Überwachungskamera Innen, Indoor Camera for Home Security,2MP, 24/7 WiFi, WLAN Dual Lens... 49,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
4 Tapo TP-Link C210 WLAN IP Kamera Überwachungskamera (Linsenschwenkung und Neigung, 3MP-Auflösung, 2-Wege-Audio, Nachtsicht zu 9m, bis zu 256 GB lokaler Speicher) Weiß/Schwarz, 1 Stück (1er Pack) Tapo TP-Link C210 WLAN IP Kamera Überwachungskamera (Linsenschwenkung und Neigung, 3MP-Auflösung,... 24,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-11-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.



Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.