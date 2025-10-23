Google Wallet: Guthaben aus Google Play Points kommt in die digitale Geldbörse – Punkte abrufen und einlösen

Vermutlich zum größten Teil ohne es zu wissen, sammeln viele Android-Nutzer die Google Play Points, die bei jedem Kauf im Play Store gutgeschrieben werden. Um diese etwas sichtbarer zu machen und vielleicht auch geldwerte Vorteile einfacher einlösen zu können, kommt das Punktekonto jetzt zu Google Wallet. Erste Nutzer können sich eine virtuelle Play Points-Card einrichten.



Bei den Google Play Points handelt es sich um ein Bonusprogramm im Google Play Store, an dem alle Nutzer nach einmaliger Aktivierung teilnehmen können. Je nach Stufe gibt es für jeden ausgegebenen Euro eine feste Anzahl von Punkten, die auf dem Play Points-Konto gutgeschrieben werden. Das gilt sowohl für Standardkäufe als auch In-App-Käufe. Das Punktekonto füllt sich im Laufe der Zeit und schaltet diverse Prämien oder Einlösemöglichkeiten frei.

Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern die Möglichkeit, eine virtuelle Play Points-Karte zu erstellen und diese in Google Wallet zu integrieren. Seid ihr bereits dafür freigeschaltet, findet ihr die Karte auf der Punkte-Seite im Google Play Store. Dort gibt es eine Verknüpfung zu Google Wallet, das diese Karte aufnehmen kann. Anschließend taucht die Karte wie eine normale Bezahlkarte in Wallet auf.

Die Karte kann nicht zum Bezahlen verwendet werden, sodass es aktuell im Bezahlkarten-Bereich von Wallet eher keinen Sinn ergibt – passender wäre es wohl als eine Art Kundenkarte oder Ticket. Ihr könnt auf der Karte euren Punktestand sehen, den Verlauf abrufen, bei Bedarf zum Play Store wechseln und dort die verfügbaren Prämien sehen. Es ist aktuell also nicht viel mehr als eine Verknüpfung, um die Punkte sichtbarer zu machen.

Gut möglich, dass die Play Points-Karte schon bald eine zusätzliche Möglichkeit erhalten wird, um tatsächlich zur Bezahlung von Kleinstbeträgen verwendet zu werden. Aber auch Bonusaktionen zur Punktesammlung außerhalb des Play Stores wären denkbar. Probiert das doch einfach einmal aus, ob ihr es in eurem Konto bereits nutzen könnt.

