Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google hat vor wenigen Stunden ein überraschend umfangreiches Pixel Feature Drop veröffentlicht, das bereits zum fünften Mal in diesem Jahr sehr viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringt. Eigentlich hätten wir im November gar kein Update erwartet und dennoch ist es eines der größten Drops der letzten Jahre. Wir zeigen euch, welche neuen Funktionen jetzt ausgerollt werden.



Das neue Pixel Feature Drop ist da! Auch wenn wir es durch Leaks schon vorab erfahren hatten, legt Google jetzt noch einmal überraschend mit vielen neuen Funktionen für die Pixel-Smartphones nach. Das Update fällt deutlich umfangreicher aus als erwartet, übertrifft somit die Leaks, und lässt auch schon die Frage aufkommen, womit dann im wichtigen Weihnachtsmonat Dezember gerechnet werden darf. Hier findet ihr alle Infos zum Pixel Feature Drop, dessen Neuerungen ab sofort auf alle Pixel-Geräte ausgerollt werden.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Foto-Remix in Google Messages

Google Messages bekommt eine neue Remix-Funktion, mit der sich jedes Foto bearbeiten oder ganz neu interpretieren und anschließend an andere Nutzer verschicken lässt. Für diese Funktion bringt man erstmals eine soziale Komponente in die Bildbearbeitung, denn alle Nutzer im Gruppenchat oder in der Einzelkonversation können das Bild gleichzeitig bearbeiten oder den anderen Nutzern bei der Bearbeitung zusehen, ohne Messages verlassen zu müssen. Natürlich setzt auch diese Remix-Funktion auf Gemini Nano Banana.









Neue Pixel Themes-App mit Wicked

Google hat schon vor einer Woche die neue Themenpakete-App für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, die ein Teil des aktuellen Feature Drops ist. Mit den Themenpaketen könnt ihr euer Pixel-Smartphones in nur einem Schritt individualisieren – mit Hintergrundbildern, Icon Packs, neuen Tönen, GIFs und sogar Gboard-Hintergründen. Den Anfang macht ein Paket zum Kinofilm Wicked. Alle Infos zu dieser neuen App haben wir euch in der vergangenen Woche zusammengefasst:

Benachrichtigungszusammenfassungen

Pixel-Smartphones können jetzt Zusammenfassungen aus längeren Unterhaltungen zusammenfassen. Umfangreiche Nachrichten aus verschiedenen Chat-Apps werden übersichtlich in der Benachrichtigungsleiste zusammengefasst – ideal, um schnell den Überblick über viele Gruppenchats und lange Gesprächsverläufe zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Scam-Warnung in Google Messages

Die erste US-exklusive Neuerung, die aber auch bald hierzulande starten könnte: Smartphones warnen jetzt vor potenziellen Betrugsversuchen in Chat-Benachrichtigungen vieler beliebter Apps. Die Betrugserkennung für Chat-Benachrichtigungen zeigt automatisch eine Warnung „Wahrscheinlicher Betrug“ bei verdächtigen Nachrichten an und hilft euch dabei, Betrug frühzeitig zu vermeiden.









Upgrade für Pixel VIPs

Nachrichten von Pixel VIPs werden jetzt priorisiert, sodass ihr den ganzen Tag über in Kontakt bleiben könnt und keine Nachricht mehr verpasst. Zu Ihrer Sicherheit erhalten VIPs außerdem ein Krisensymbol im Kontakte-Widget, um Sie über wichtige Warnmeldungen auf dem Laufenden zu halten.

Großes Update für Google Fotos

Bereits gestern hat Google das große KI-Update für Google Fotos angekündigt, das wichtige Verbesserungen in die Bildbearbeitung bringt: Ab sofort wird die Google Fotos-Bildbearbeitung durch Gemini Nano Banana erweitert und ermöglicht es damit allen Nutzern, die bekannten Veränderungen und Manipulationen auf Fotos vorzunehmen. Ob es um das Entfernen der Sonnenbrille auf einem Foto geht, der Hintergrund verändert oder ein Objekt vollständig ausgetauscht werden soll. Alle Infos dazu haben wir euch im ausführlichen Artikel zusammengefasst:

Power Saving Mode in Google Maps

Google Maps besitzt jetzt einen Energiesparmodus, der sich einfach durch einen Druck auf den Power-Button des Smartphones während der Navigation aktivieren lässt. Für diesen Modus wird die Darstellung deutlich heruntergefahren, sodass sich der Hintergrund vollständig schwarz färbt, die wichtigen Straßen in Hellgrau und die zu befahrenden Straßen in einem noch helleren Grau gezeigt werden. Außerdem wird für die Wegbeschreibung der nächste Schritt gezeigt.

Details wie Straßennamen, Gebäude und andere Dinge sind in dieser Ansicht nicht zu sehen, was laut Google die Akkulaufzeit bei der aktiven Navigation um bis zu vier Stunden verlängern kann. Wir haben euch diesen neuen Modus, der wohl in Zukunft Teil des Android 17 Min-Mode werden wird, bereits im folgenden Artikel ausführlich vorgestellt:

Magic Cue Verbesserungen

Magic Cue liefert jetzt durch die neue Datenschutztechnologie Private AI Compute in der Cloud noch zeitnahere Vorschläge. Private AI Compute ist die neueste KI-Verarbeitungsplattform, die die Geschwindigkeit und Leistung fortschrittlicher Gemini-Modelle in der Cloud bietet und gleichzeitig die gleichen Sicherheits- und Datenschutzgarantien wie die Verarbeitung auf dem Gerät gewährleistet.

Android 16 QPR2 Beta 3.3

Auch die neue Android 16 QPR2 Beta 3.3 wird als Teil des aktuellen Pixel Feature Drop gezählt und bringt eine Reihe von Bugfixes auf die Smartphones. Unter anderem soll das eingefrorene Display auf dem Sperrbildschirm behoben werden.

[Google-Blog]

