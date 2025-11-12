Android 16: Google veröffentlicht neues Feature Drop-Update für Pixel-Smartphones – QPR2 Beta 3.3 ist da

Google hat die Schlagzahl der Android-Updates für die Pixel-Smartphones zuletzt stark erhöht und legt auch jetzt noch einmal mit einem überraschenden Release nach: Vor wenigen Stunden wurde die neue Android 16 QPR2 Beta 3.3 veröffentlicht, die als mutmaßlich letzter Release vor der finalen Version eine Reihe von Bugfixes an Bord hat. Die Version behebt wichtige Probleme, die auf den Pixel-Smartphones aufgetreten sein sollen.



In der aktuellen Ausgabe saust Google regelrecht durch die Android 16 Betas und veröffentlicht jetzt bereits die vierte Ausgabe der dritten Beta der zweiten QPR-Ausgabe – oder in Kurzform: Google hat die Android 16 QPR2 Beta 3.3 veröffentlicht. Die erste Ausgabe gab es mitte Oktober, nur eine Woche später kam die Android 16 QPR Beta 3.1 mit sehr wichtigen Verbesserungen und Fixes für die Stabilität. Eine weitere Woche später kam die Android 16 QPR2 Beta 3.2 und jetzt stehen wir nochmal zwei Wochen später bei 3.3.

Laut Googles Ankündigung behebt das Update auf die neueste Version eine Reihe von Problemen und soll die Stabilität des gesamten Systems verbessern. Konkret angekündigt wird nur ein eingefrorenes Display auf dem Sperrbildschirm, das wohl bei einigen Nutzern aufgetreten sein soll:

Device froze and wouldn’t respond from the lock screen (Issue #457527675)

Neben diesem Update gibt es natürlich die üblichen Sicherheits- und Stabilitäts-Verbesserungen, die man nicht weiter ausführt. An diesem Punkt scheint es wirklich zu erwarten, dass es die letzte Vorversion von Android 16 QPR2 ist, bevor man dann Anfang Dezember die finale Version veröffentlichen wird. Denn mutmaßlich noch in diesem Monat wird man die erste Vorabversion von Android 17 veröffentlichen. Noch dazu hat es eine QPR-Version mit der Minor-Version „.4“ bislang noch nicht gegeben.

Die Android 16 QPR2 Beta 3.3 steht ab sofort für alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation zum Download bereit bzw. kommt für alle Nutzer im Beta-Kanal per OTA.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Android 16 QPR2 Beta (Screenshots)

[9to5Google]

