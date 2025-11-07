Android Update: Start auf neuen Plattformen, Android Auto-Upgrade, Balken-Manipulation und Smart Glasses
Der November startet für die gesamte Android-Plattform wieder sehr vielversprechend, denn Google bringt nicht nur das Smartphone-Betriebssystem, sondern auch die erweiterten Plattformen voran: Von Android Auto über Android XR bis zum Desktop sowie auch für Google TV gab es in dieser Woche Neuerungen. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.
Die erste Android-Woche in diesem Monat hat uns wieder viele Neuerungen gebracht, auf die sich immer mehr Nutzer freuen dürfen: Von Updates für Android Auto über das kommende Android XR bis zu Google TV war einiges dabei. Aber auch der Sprung auf den Desktop steht an und wir haben über eine Manipulation durch Netzbetreiber berichtet. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.
Android XR
Google geht mit Android XR erneut eine große Wette auf die Bereiche Virtual Reality und Augmented Reality ein, deren Ausgang noch längst nicht absehbar ist. Jetzt haben Google und Magic Leap neue Smart Glasses gezeigt, die man schon bald auf den Markt bringen will. Allerdings muss man sich auch fragen, ob Smart Glasses und Headsets verwandt genug sind.
» Ist Android XR für Headsets UND Smart Glasses geeignet?
» Magic Leap und Google zeigen neue Smart Glasses
Neue Android Auto-Widgets
Android Auto erhält ganz neue Widgets, die viele zusätzliche Funktionen mitbringen werden. Wir zeigen sie euch allesamt in einer Galerie.
» Das sind die neuen Widgets für Android Auto
Google TV kommt in Hotels
Google TV soll im kommenden Jahr in Millionen Hotelzimmern starten – diesmal mit einer ganz neuen Oberfläche.
» Das könnte die neue Hotel-Oberfläche für Google TV sein
Android auf neuen Plattformen
Android startet auf Smart Glasses, Headsets und am Desktop. 2026 wird ein wichtiger Sprung für die Android-Plattformen.
» Android startet auf wichtigen neuen Plattformen
Das ist der neue Min-Mode von Android 17
Android 17 bringt einen neuen Min-Mode mit, der die Ausführung von Apps direkt auf dem Always-on Display ermöglicht.
» So funktioniert der neue Min-Mode in Android 17
Google Maps Navigation in Android Automotive
Die Google Maps Navigation in Android Automotive soll erstmals Zugriff auf die Fahrzeugkamera erhalten. Zunächst wird das Videobild dafür genutzt, die aktuelle Fahrspur zu ermitteln.
» Google Maps Navigation bekommt in Android Automotive Kamerazugriff
Google Uhr bekommt neues Design
Die Google Uhr bringt ein neues Design für die Wecker-Oberfläche. Diese verwendet nicht mehr den üblichen Wallpaper
» Die Google Uhr bekommt unter Android ein neues Design
Google muss Android / Play Store öffnen
Als Folge eines Urteils im Fortnite-Verfahren will Google den Play Store nun in Kooperation mit Epic weitgehend öffnen und auch die Gebühren senken.
» Google wird Android und den Play Store weitgehend öffnen
Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto
Gemini ersetzt den Google Assistant in Android Auto, das ist seit langer Zeit bekannt und wird jetzt für immer mehr Nutzer umgesetzt. Der Rollout hat offenbar bereits begonnen. Wir zeigen euch die neuen Möglichkeiten von Gemini in Android Auto.
» Android Auto erhält Gemini statt Google Assistant
Netzbetreiber manipulieren Empfangsbalken
Das wird vielen Android-Nutzern nicht gefallen: Netzbetreiber haben die Möglichkeit, die Empfangsbalken am Smartphone-Display zu manipulieren. Mit einem simplen Update können sie einen Balken drauflegen, ohne dass der Empfang tatsächlich besser wird.
» Netzbetreiber können Empfangsbalken unter Android manipulieren
