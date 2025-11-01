Google TV: Ganz neue Oberfläche für Nutzung in Hotels kommt – so könnt die TV-Plattform aussehen (Galerie)

Auf Hunderten Millionen Smart TVs kommt das Betriebssystem Google TV zum Einsatz, das sich gemeinsam mit dem darunterliegenden Android TV zu einem echten Standard in diesem Bereich entwickelt hat. Kürzlich wurde eine interessante Partnerschaft verkündet, mit der Google TV in Hotelzimmern genutzt werden soll. Allerdings mit einer völlig veränderten Oberfläche.



Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google TV für Hotels starten soll. Viele Häuser setzen auf interaktive Oberflächen für den TV-Genuss im Hotelzimmer, wobei oftmals Werbung oder Informationen zum Hotel nach dem Start ausgespielt werden. Der Anbieter DIRECTV will diese Oberflächen schon ab dem nächsten Jahr modernisieren und durch das Betriebssystem Google TV austauschen.

In der Ankündigung heißt es, dass die Oberfläche völlig verändert aussehen und nicht als Google TV erkennbar sein wird. Es geht also weniger darum, die Google-Oberflächen in die Hotelzimmer zu bringen, sondern viel mehr um das darunterliegende Betriebssystem Android TV und dessen Möglichkeiten. Dazu gehört die breite Unterstützung der Streamingplattformen, die allesamt mit ihren Apps für Android vertreten sind.

Hotelgäste sollen die Möglichkeit haben, ihre favorisierten Streamingdienste mit ihren eigenen Konten direkt im Hotelzimmer zu nutzen. Dazu muss lediglich ein QR-Code gescannt werden, der die entsprechenden Logins und Freigaben regelt, sodass sich die Gäste auch im Hotelzimmer aus medialer Sicht wie zu Hause fühlen können. Aber wie sieht diese neue Oberfläche aus?









DIRECTV wirbt mit obiger Oberfläche für das eigene Angebot und es ist davon auszugehen, dass man beim Umstieg auf Google TV nicht alles über Bord werfen wird. Das ausgewählte Entertainment wird in einem großen Videofenster stattfinden, das sich natürlich in das Vollbild schalten lässt. Daneben sind die wichtigsten Streaming-Apps aufgelistet, aus denen der Nutzer wählen kann. Ein Karussell soll durch alle verfügbaren Apps führen.

Im oberen Bereich ist das Hotel-Logo zu sehen sowie eine vom Hotel bereitgestellte Nachricht, die beide vor einer anpassbaren Leiste dargestellt werden. Rechts oben folgt dann noch das Wetter oder sonstige lokale Informationen. Das Unternehmen betont, dass obige Bilder nicht das finale Design zeigen, doch es dürfte wohl sehr nah dran sein.

» Gemini for Home: Neue KI ersetzt Google Assistant auch auf dem Google TV Streamer – Rollout im Winter

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.