Android Auto: Das sind die praktischen neuen Widgets – bringen Wetter, Kalender, Gemini und mehr (Galerie)

Google könnte der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald ein großes Update spendieren, das den Funktionsumfang zum Teil deutlich erweitern kann. Erreicht werden soll das mit den neuen Android Auto Widgets, die sich derzeit noch in Entwicklung befinden und die vollwertigen Apps zum Teil ersetzen können. Jetzt gibt es viele Screenshots.



Wir hatten erst vor wenigen Tagen über die neuen Android Auto Widgets berichtet, die sich noch in einem frühen Stadium befinden und viele neue Funktionen an die Oberfläche bringen können. Bei den Widgets soll es sich um die typischen Mini-Apps handeln, die allen Smartphone-Nutzer von ihrem Homescreen bekannt sind. Aus Platzgründen wird sich an der Android-Oberfläche aber wohl nur ein Widget platzieren lassen.

Das Widget nimmt eine Position im sekundären Bereich ein, an dem üblicherweise der Medienplayer zu finden ist. Das bedeutet, dass im Hauptbereich weiterhin die aktiv genutzte App sichtbar ist, während das Widget als Zusatzoption angeboten wird. Bislang ist die Flexibilität des Android Auto-Multitaskings bekanntlich recht beschränkt, was sich durch den Einsatz der Widgets ändern könnte.

Auch wenn das Projekt noch in einem frühen Stadium ist, konnte es im Rahmen eines Teardowns schon jetzt aktiviert werden. Funktionell sind die Widgets zum größten Teil noch nicht, aber sie lassen sich einblenden und zeigen uns somit, was durch diese Widgets möglich sein wird. In der folgenden Galerie seht ihr viele Beispiele vom Wetter über den Wecker und den Kalender bis zum Mini-Medienplayer oder Gemini.

























Die Widgets unterscheiden sich nicht grundlegend von den Apps, die unter Android Auto bekanntlich ohnehin sehr schlank sind und standardisierte Oberflächen verwenden. Daher wird der Sprung nicht ganz so groß sein. Funktionell kann ein Widget gegenüber einer App dennoch den Vorteil haben, dass dieses Plattform-übergreifend verwendet werden kann. Ein Smartphone-Widget könnte sich bei entsprechender Kompatibilität auch in Android Auto nutzen lassen.

Aktuell ist es so, dass das Widget stets den sekundären Platz einnimmt. Dieser kann bekanntlich auch noch einmal horizontal geteilt werden, sodass auch zwei Widgets zugleich denkbar wären. Vielleicht wäre es auch interessant, wenn die Widgets auf den Hauptbildschirm wandern und dann in noch größerer Form gezeigt werden könnten. Zu kompliziert und überfrachtet darf es natürlich nicht werden, grundsätzlich würde diese Flexibilität die Tür für eine angepasste Android-Oberfläche ohne die bisher bekannten Muster öffnen. Auch gestapelte Widgets mit Swipe-Wechsel wären denkbar.

Wie sinnvoll eine Stoppuhr oder ein Monatskalender im Auto ist, sei mal dahingestellt, aber es ergäben sich sicherlich interessante Möglichkeiten. Das Projekt ist noch in einer frühen Phase, sodass wir in den nächsten Monaten noch nicht mit einem Rollout rechnen sollten.

