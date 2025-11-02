Google Earth & Gemini: Der Blick von oben – neue KI soll globale Herausforderungen bewältigen helfen (Videos)

Für viele Nutzer dürfte Google Earth ein sehr interessantes Tool sein, um unseren Planeten sowohl visuell als auch faktisch ganz neu zu entdecken, doch das ist mittlerweile nur noch ein kleiner Teil der Aufgaben. Mittlerweile ist Google Earth eine wichtige wissenschaftliche Plattform und will dieses Standing durch Gemini und Google Earth AI jetzt noch weiter ausbauen.



Google Earth ist vor über 20 Jahren gestartet und hatte vor allem das Ziel, den Nutzern unseren Planeten näherzubringen – was es ohne Frage und noch vor dem Start des Google Maps Satellitenmodus geschafft hat. Aber man verfolgt auch schon seit sehr langer Zeit einen wissenschaftlichen Ansatz, der jetzt mit neuen Tools stark ausgebaut werden soll. Denn statt die verfügbaren Daten und das Bildmaterial manuell oder halbautomatisch auszuwerten, soll mit Google Earth AI nun das KI-Modell Gemini aktiv werden.

Die in Google Earth verfügbaren Geospatial-Modelle sollen in Kombination mit Geminis Intelligenz dazu genutzt werden, um globale Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören unter anderem die folgenden Punkte:

Geospatial Reasoning: Ein neues, von Gemini unterstütztes Framework, das verschiedene Earth AI-Modelle (wie Wettervorhersagen, Bevölkerungskarten und Satellitenbilder) automatisch verbindet, um komplexe Fragen zu beantworten. Dies hilft Analysten, nicht nur vorherzusagen, wo eine Katastrophe eintritt, sondern auch, welche Gemeinschaften und Infrastrukturen am stärksten gefährdet sind (z. B. zur gezielten Katastrophenhilfe). Tiefere Einblicke in Google Earth: Neue Earth AI-Modelle werden in die Gemini-Funktionen von Google Earth integriert, sodass Nutzer Objekte und Muster in Satellitenbildern durch einfache Fragen identifizieren können (z. B. das Aufspüren von Algenblüten in Flüssen oder ausgetrockneten Flussbetten). Earth AI in der Google Cloud: Die Earth AI-Modelle (für Bilder, Bevölkerung und Umwelt) werden Trusted Testers in der Google Cloud zur Verfügung gestellt. Dadurch können Unternehmen ihre eigenen Daten mit den Google-Modellen kombinieren, um spezifische Probleme in Bereichen wie Umweltüberwachung und Katastrophenschutz zu lösen.









Das neue Google Earth AI soll durch die Kombination der beiden Powerpakete Google Earth und Gemini laut Google einen echten wendepunkt für den Umgang mit globalen Herausforderungen darstellen. Dabei geht es vor allem darum, komplexe Zusammenhänge herzustellen und in Minutenschnelle die Wechselwirkungen von Dingen wie Wetter, Städten, Infrastruktur und mehr zu verstehen und diese für Unternehmen, Städte und Organisationen bereitzustellen.

Von der Vorhersage von Choleraausbrüchen bis zur gezielten Katastrophenhilfe oder der Verhinderung von Stromausfällen – die Erweiterung des Zugangs zu Earth AI über die Google Cloud macht diese hochentwickelten Modelle zu einem praxisnahen Werkzeug, das Geodaten nicht nur abbildet, sondern aktiv zur Lösung der dringendsten Probleme unseres Planeten einsetzt.

