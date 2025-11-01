Gemini Health Coach in Fitbit: Das ist Googles neuer KI-Trainer für Fitness, Gesundheit & guten Schlaf (Videos)

Google hat in dieser Woche den Startschuss für den neuen Gemini Health Coach in Fitbit gegeben, der die bestehende App mit vielen neuen KI-Funktionen aufwerten und das Tracking auf ein neues Level heben soll. Erste interessierte Nutzer können das Tool jetzt ausprobieren, sodass wir euch die neuen Funktionen und Möglichkeiten noch einmal im Detail vorstellen möchten.



Im Laufe der Jahre hat Google ein kleines Sammelsurium an Apps und Angeboten rund um die Fitness, Gesundheit sowie das Tracking von Vitalwerten aufgebaut, das sicherlich seine Zielgruppen hat. Aktuell steht man bei vier Google Fitness-Apps, doch jetzt beginnt sowohl das Aufräumen als auch die KI-basierte Aufwertung dieser Produkte. Vor wenigen Tagen hat man den Startschuss für ein Produkt gegeben, das erst vor wenigen Wochen angekündigt wurde und jetzt für erste Beta-Nutzer zur Verfügung steht.

Der neue Gemini Health Coach in Fitbit startet zunächst direkt in der Fitbit-App, könnte mittelfristig aber auch in anderen Apps oder als eigenständiges Angebot auftauchen. Bei diesem geht es darum, dass all die gesammelten Daten nicht nur aufbereitet angeboten, sondern sinnvoll und für den Nutzer hilfreich miteinander verknüpft werden. Der Health Coach tut das, was seine Bezeichnung vermuten lässt: Man will durch die Kombination aller Daten für ein gesünderes Leben der Nutzer sorgen.

Google hatte sich das Ziel gesetzt, mit dem Gemini Health Coach eine Weltklasse-Expertise zu entwickeln, die jederzeit zur Verfügung steht. Das Tool soll sich ständig an die persönlichen Gesundheits- und Vitalwerte der Nutzer anpassen und auf alle Lebensumstände zugeschnitten sein. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Möglichkeiten der Health Coach nach Abschluss der Beta und dem breiten Rollout bieten soll.









Fitness-Training

Wir alle streben nach Energie und Konzentration, um uns rundum wohlzufühlen. Der persönliche Gesundheitscoach von Google Gemini übernimmt die Rolle eines Fitnesstrainers, der einen individuellen Plan entwickelt, der sowohl die Fitnessziele der Nutzenden als auch deren sonstige Bedürfnisse in den Blick nimmt. Im Fokus steht dabei nicht nur das Training selbst, sondern die optimale Balance von Sport und Alltagsleben, um die Fitness nahtlos in den Tag zu integrieren.

Die geplanten Funktionen des Fitnesstrainers

Individuelle Routinen: Analog zu einem menschlichen Coach startet Ihre Reise mit einer Unterhaltung über Ihre Ambitionen, Vorlieben und verfügbare Ausrüstung. Sie erhalten einen maßgeschneiderten Fitnessplan inklusive detaillierter Workout-Vorschläge und klarer, wöchentlicher Fortschrittsziele.

Datenbasierte Trainings: Der Coach passt Ihre Pläne fortlaufend an, indem er Echtzeitdaten und tägliche Erkenntnisse berücksichtigt. Dies unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen und Erfolge zu zelebrieren. Wachsen Sie beispielsweise nach einer kurzen Nacht unmotiviert auf, schlägt das System automatisch Modifikationen vor, um den Wochenplan anzupassen und Ihre Erholung zu fördern.

Check-ins und Anpassungen in Echtzeit: Kommt das Leben dazwischen, können Sie den Trainer jederzeit kontaktieren, um Anpassungen vorzunehmen, Ihre aktuellen Befindlichkeiten mitzuteilen und Empfehlungen zu erhalten. Melden Sie dem Coach beispielsweise eine verspannte Rückenmuskulatur, erhalten Sie umgehend Vorschläge zur modifizierten Trainingsgestaltung.









Schlafen und Erholung

Ihre Ziele bleiben unerreichbar, wenn Sie nicht ausreichend ausgeruht sind. Dieser Grundsatz wird oft vernachlässigt, da Schlaf für viele lediglich als eine notwendige Pause betrachtet wird. Doch qualitativ hochwertiger Schlaf ist entscheidend, um die Gesundheit und Fitness gleichermaßen zu fördern. Neue Funktionen im Health Coach sollen die durch Fitbit gewonnenen Erkenntnisse auf eine innovative Weise zugänglich machen.

Neue Schlafalgorithmen: Das Schlafcoaching startet mit einem tieferen Verständnis Ihres Schlafs als je zuvor. Fortschrittliche, neu entwickelte Algorithmen ermöglichen Ihnen ein präziseres Bild Ihrer Schlafdauer sowie der verschiedenen Schlafphasen.

Einblicke in die Schlafqualität: Ihr Schlafcoach analysiert Ihre Schlafdaten über die gesamte Woche, identifiziert wiederkehrende Muster und liefert Ratschläge zur nachhaltigen Steigerung Ihrer Schlafqualität. Der Coach macht Sie beispielsweise auf kritische Bereiche aufmerksam, etwa wenn Sie unter der Woche eine verlängerte Einschlafzeit aufweisen oder nach einer Reise mit Jetlag zu kämpfen haben.

Angepasste Schlafpläne: Um genau zu bestimmen, wie viel Schlaf Sie für optimale Leistungsfähigkeit und Ihr Wohlbefinden benötigen, erstellt Ihr Schlafcoach einen personalisierten Plan. Dieser passt sich dynamisch an Ihr tägliches Aktivitätsniveau an. Beispielsweise könnte er 35 zusätzliche Minuten Erholungszeit nach einem besonders intensiven Training am Vortag einplanen.









Gesundheit und Wohlbefinden

Zur Fitness zählen untrennbar auch die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Doch bei der Suche nach Antworten auf Gesundheitsfragen stehen wir oft vor einem verwirrenden Dilemma: Es existiert eine riesige Informationsflut, die zwar allgemein gültig, aber nicht auf die individuelle Person zugeschnitten ist. Der persönliche Gesundheitscoach von Google Gemini soll deshalb alle relevanten Aspekte integrieren, um das Wohlbefinden der Nutzenden maßgeblich zu verbessern. Dafür sind eine Reihe von Möglichkeiten geplant.

Hilfe, die sich mit Ihnen entwickelt: Ihr persönlicher Gesundheitscoach begleitet und lernt Sie auf Ihrer Gesundheitsreise kontinuierlich kennen. Er erfasst Ihre Präferenzen sowie die persönlichen Höhen und Tiefen, die Sie teilen. Zudem bezieht er Ihre Echtzeitdaten von Fitbit oder Ihrer Pixel Watch mit ein. Dank der Integration von Health Connect und HealthKit versteht Ihr Coach sogar noch mehr Ihrer Gesundheits- und Wellnessdaten – beispielsweise das Gewicht von Ihrer bevorzugten intelligenten Waage oder Ihre Blutzuckerwerte.

Antworten auf Fragen: Sie können Ihrem Coach jede Art von Frage stellen und erhalten daraufhin wirklich personalisierte, wissenschaftlich fundierte Antworten. Fragen Sie beispielsweise: „Sollte ich morgen früh lieber eine Stunde länger schlafen oder trainieren?“, „Ich fühle mich momentan sehr gestresst. Welche Maßnahmen helfen mir jetzt?“ oder „Welche Übungen sind zum Abnehmen am effektivsten?“

Einblicke und Highlights: Ihr Coach ist stets aufmerksam und proaktiv für Sie da. Er informiert Sie von sich aus über wichtige Trends Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens und gibt Ihnen gezielte Vorschläge, wie Sie Ihren Kurs beibehalten oder sinnvolle Verbesserungen vornehmen können.









Neue Fitbit-App

Damit all diese Neuerungen eine passende App erhalten, wird die Fitbit-App ein großes Update erhalten. Die Gemini-KI wird tief in die neue Fitbit-App integriert, die laut den Entwickler völlig neu konzipiert worden ist. Statt dem bisherigen reinen Tracking rückt man jetzt das Coaching und die Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt der App. Die gesamte Oberflächen wurde neu gestaltet, um den Nutzern einen persönlichen Gesundheitscoach zur Seite zu stellen, der die Ziele versteht, einen passenden Plan erstellt und im richtigen Moment hilfreiche Erkenntnisse liefern soll.

Auf obigen Screenshots sowie in den unten eingebundenen Videos könnt ihr die neue App und auch die Oberfläche des Gemini Health Coach sehen. Laut der Ankündigung soll die Datenvisualisierung intuitiver als bisher sein, die Layouts vereinfacht worden sein und auch die Synchronisierung wurde auf einen optimierten Stand gebracht.









Die neue Fitbit-App im Video

Wie schon vor einigen Wochen angekündigt, hat Google noch im Oktober mit dem Rollout für erste Nutzer begonnen. Wir hatten in dieser Woche darüber berichtet und es wird sicherlich nicht mehr viel Zeit vergehen, bis man auch weltweit allen Nutzern eine Testversion bietet, bevor dann in Kürze ganz neue Fitbit-Hardware erscheinen soll.

[Google-Blog]

