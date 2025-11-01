Fitbit: Google kündigt einen überraschenden Neustart an – aufregende neue Fitnesstracker sollen 2026 starten

Google hat ein großes Hardware-Portfolio, das auch im nächsten Jahr an überraschender Stelle weiter wachsen soll. Vor wenigen Tagen wurden neue Fitbit-Produkte für 2026 angekündigt, mit denen die zuletzt fast schon in Vergessenheit geratene Marke wiederbelebt werden soll. Man darf spekulieren, welche aufregenden neuen Produkte sicher für eine baldige Ankündigung in der Pipeline befinden.



Seit der Übernahme vor weit über einem halben Jahrzehnt hat Google das Fitbit-Portfolio nicht wirklich gepflegt, sondern eher verwaltet. Zwar kamen neue Generationen der bestehenden Linien auf den Markt, aber es gab weder Innovationen noch erwähnenswerte Neuerungen und schon gar keine ganz neuen Produkte. Dass man jetzt schon eine Ankündigung ankündigen muss, zeigt schon, dass neue Hardware eher unerwartet ist und kaum noch jemand damit gerechnet hat.

Man darf darüber spekulieren, ob Google nur die bestehenden Linien fortführen wird oder gar ganz neue Produkte in das Portfolio aufgenommen werden. Aktuell steht das Portfolio beim Fitbit Charge 6 Fitnesstracker von 2023, dem Inspire 3 Fitnesstracker von 2022 sowie den beiden Smartwatches Versa 4 und Sense 2 und der Ace LTE Kinder-Smartwatch. Es ist zu erwarten, dass die Linien Charge und Inspire fortgeführt werden, während ich für die Versa- und Sense-Smartwatches eher keinen Markt sehe. Oder würde Google tatsächlich der Pixel Watch eigene Konkurrenz machen wollen? Das Schicksal der Kinder-Smartwatch ist ebenfalls in den Sternen.

Gut möglich, dass Fitbit auch abseits der Fitnesstracker aktiv werden wird. Denn mit dem neuen Gemini Health Coach will man ein sehr umfangreiches Angebot starten – von Fitness über Schlaf bis Gesundheit und Vitalwerten. Fitnesstracker haben viele Möglichkeiten, aber sie haben auch ihre Grenzen. Gut möglich, dass smarte Ringe folgen, vielleicht eine smarte Waage oder andere Hardware zur Messung von Vitalwerten.

Dass Google die Fitbit-Marke für Fitnesstracker beibehält und stattdessen nicht auf eine Pixel Watch Fit wechselt, spricht dafür, dass man sich mit dem Portfolio etwas breiter aufstellen könnte. Wir dürfen gespannt sein und vermuten, dass die erste Welle schon zu Beginn des nächsten Jahres angekündigt wird.

