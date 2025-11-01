Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs und Bilder)

Google wird in einigen Monaten das Pixel 10a vorstellen, das als kommendes Budget-Smartphone schon jetzt einiges an Interesse auf sich ziehen kann. Schon jetzt ist ein Schwung an Informationen bekannt geworden, der in dieser Woche in einem ausführlichen Blick auf das neue Gerät gipfelte. In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Informationen zusammen.



Aufgrund der Popularität der Pixel 10-Smartphones sowie der sehr guten Bewertungen des Pixel 9a richten sich die Blicke vieler interessierter Nutzer vielleicht schon jetzt zum Pixel 10a. Das Budget-Smartphone sollte auch diesmal der guten Tradition folgen, ein nur leicht abgeschwächtes Pixel 10 zu sein und damit die Leistung zu bringen, die die Nutzer wirklich benötigen – aber zu einem deutlich besseren Preis.

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,2 Zoll

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

Akku: Mehr als 5.100 mAh

Verkaufsstart: April 2026

Verkaufspreis: ab 549 Euro

Bisher sind nur obige Spezifikationen mehr oder weniger handfest bekannt geworden – hauptsächlich durch die in dieser Woche geleakten Renderbilder des Pixel 10a. Werfen wir also einmal ein Blick auf das kommende Smartphone, das seinem Vorgänger äußerlich zum Verwechseln ähnlich sieht – was in dem Fall nichts Schlechtes ist. Spoiler: Oben links seht ihr das Pixel 9a, rechts das Pixel 10a.

















Das Pixel 10a setzt auf das mit dem Vorgänger bewährte Konzept der sehr schlanken Kamera. Die Kameraleiste ist bei den Budget-Smartphones Vergangenheit und dennoch muss man in puncto Bildqualität aus Amateursicht keinerlei Abstriche machen. Äußerlich gibt es bis auf minimale Anpassungen rund um den Displayrand keine Änderungen. Durch den gewonnenen Platz soll wohl auch der Akku geringfügig größer – auf keinen Fall kleiner – als beim Vorgänger ausfallen.

Die wohl größte Enttäuschung ist es, dass das Pixel 10a noch einmal auf den Tensor G4 setzt und damit erstmals bei einem Pixel-Smartphone mit Google-SoC auf einen „alten“ Chip zurückgreift. Ob das der Tatsache geschuldet ist, dass der Tensor G5 der erste echte Google-SoC ist und noch nicht in einer abgespeckten Variante zur Verfügung steht oder eher noch vereinbarte Mengen mit G4-Produzent Samsung abgenommen werden müssen, ist nicht bekannt. Google-intern spricht man von einem aufgebohrten Tensor G4.

Wir erwarten die Präsentation des Pixel 10a für März oder April 2026 und den Verkaufsstart kurz darauf. Der Preis sollte in etwa dem des Pixel 9a entsprechen.

» Pixel-Smartphones: Google verkündet Partnerschaft mit Media Markt Saturn – Reparatur jetzt an Smartbars

» Android Update: Neue App-Bubbles, Android 17 kommt, Android XR startet und Android Auto-Neuerungen

» Pixel Update: Feature Drop kommt, Pixel 10a geleakt, Pixel 10 Pro Fold-Scharnier, Reparatur und Watch-App

Letzte Aktualisierung am 2025-10-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.