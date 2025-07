Google Earth: 100 Millionen Downloads in der ersten Woche – Google verrät erstaunliche Meilensteine

Kürzlich hat der virtuelle Globus von Google Earth den 20. Geburtstag gefeiert und hat anlässlich dessen nicht nur neue Funktionen gestartet, sondern auch interessante Einblicke gegeben, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Obwohl die Plattform in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, sind die Verbesserungen der letzten Jahre und vor allem der fulminante Start im Jahr 2005 sehr interessant.



Wer schon etwas länger in der digitalen Welt unterwegs ist, wird sich vielleicht noch an den Start von Google Earth erinnern. Ich kann mich noch recht genau daran erinnern, wie faszinierend es damals gewesen ist, als mit Earth und Maps plötzlich zwei Dienste auftauchten, die der breiten Masse vollkommen kostenlos Zugang zu Satellitenbildern ermöglicht hatten. Zwar war das kein absolutes Novum, aber in dieser Breite und komfortablen Umsetzung sprengte es damals jegliche Vorstellungskraft.

Google Earth war nicht nur im Internet ein großes Thema, sondern auch in allen anderen Medien vom Fernsehen bis zu Printmagazinen. Nicht vergessen, wir reden vom Jahr 2005 – zwei Jahre vor dem iPhone (!). Die Neugier der Menschen war so groß, dass Google Earth allein in der ersten Woche 100 Millionen Mal heruntergeladen worden sein soll. Das wäre noch heute ein gigantischer Erfolg, doch damals im Jahr 2005 war das für eine Desktop-Anwendung eine unvorstellbar hohe Zahl. Man kann wohl sagen, dass Google Earth plötzlich überall zu finden war.

Aber nicht nur die Downloads waren gigantisch, sondern vermutlich auch Googles Traffic. 100 Millionen neugierige Nutzer, die die enorm datenhungrige Plattform intensiv verwenden. Auch das ist noch heute eine Herausforderung, doch für das damals noch nicht ganz so gigantische Google muss das in den Rechenzentren eine heiße Phase gewesen sein. Schauen wir uns jetzt noch die weiteren Meilensteine und einen frühen Blick auf Google Earth im Jahr 2005 an.









2005: Google Earth startet durch

Google Earth feiert einen viralen Start und verzeichnet in der ersten Woche beeindruckende 100 Millionen Downloads. Kurz darauf, als Hurrikan Katrina den Südosten der USA verwüstet, arbeiten wir umgehend mit der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zusammen. Unser Ziel: Aktualisierte Bilder für Ersthelfer vor Ort bereitzustellen und so bei einer der verheerendsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA zu unterstützen.

2008: Neue Riffe dank Google Earth entdeckt

Der Wissenschaftler Chris Simpson macht eine bemerkenswerte Entdeckung: Vor der Westküste Australiens stößt er auf Saumriffe. Diese seltene Riffart, oft als „Regenwald des Meeres“ bezeichnet, wurde ihm durch eine ungewöhnliche Formation auf Google Earth-Satellitenbildern enthüllt. Riffe sind nicht nur Heimat und Nahrungsquelle für ein Viertel aller Meeresbewohner, sondern helfen Forschenden auch, die Ozeane besser zu verstehen.

2010: Schlüssel zur neuen Hominiden-Spezies

Wissenschaftler nutzen Google Earth, um Höhlen und Fossilien auf Satellitenbildern zu identifizieren. Diese Methode trägt maßgeblich zur Entdeckung einer völlig neuen Hominiden-Spezies bei: Australopithecus sediba.

2012: Luftaufnahmen mit Kites und Ballons

Wir veröffentlichen Bilder von Oakland, Kalifornien, die eine Premiere darstellen: Sie wurden nicht von Flugzeugen oder Satelliten aufgenommen, sondern mithilfe von Kites und Heißluftballons. Dies ist dem Public Laboratory for Open Technology and Science zu verdanken. Ihr Programm ermöglicht es jedem mit einer Digitalkamera, einem Heliumballon und einfachen Gegenständen, eigene Luftaufnahmen zu erstellen.









2014: Earth View bringt die Welt nach Hause

Mit der Einführung von Earth View bieten wir eine Chrome-Erweiterung, die beeindruckende digitale Hintergründe und Bildschirmschoner generiert. Diese basieren auf einer sorgfältig kuratierten Sammlung der schönsten Landschaften, gesehen aus der Perspektive des Weltraums.

2016: Eine Familiengeschichte durch Google Earth

Der Film „Lion – Der lange Weg nach Hause“ erzählt die ergreifende Geschichte von Saroo Brierley. Dank Google Earth-Bildern gelingt es ihm, seine Familie wiederzufinden, von der er im Alter von fünf Jahren getrennt wurde. Saroo reist zurück nach Indien und trifft seine leibliche Mutter 2011, 25 Jahre später, wieder.

2017: Google Earth Timelapse wird interaktiv

Google Earth Timelapse erhält ein umfassendes Update. Diese Funktion bietet nun ein tiefgehendes Bild der sich verändernden Erdoberfläche, basierend auf 24 Millionen Satellitenbildern, die über 35 Jahre hinweg aufgenommen wurden. Wir haben sie zudem zu einem interaktiven 4D-Erlebnis weiterentwickelt.

2019: Karten-Erstellung für jedermann

Nutzer erstellen bereits seit Jahren eigene Karten mit unseren Aufnahmen. Um diesen Prozess zu vereinfachen, fügen wir neue Tools in Google Earth hinzu. Damit können Anwender mühelos Linien, Formen, Text, Bilder und Videos hinzufügen. Projekte wie eine 3D-Tour durch die Renaissance-Architektur in Italien oder eine historische Tour über den Hudson River in New York werden so möglich.

2023: Google Earth für Profis neu gedacht

Google Earth wird neu gestaltet und erhält erweiterte Funktionen für professionelle Nutzer. Dazu gehört die Möglichkeit, Gebäude- und Solaranlagenentwürfe innerhalb weniger Minuten zu bewerten. Mit diesem Update können Profis Orte virtuell erkunden, Machbarkeitsstudien erstellen und so Vor-Ort-Besuche reduzieren.









2024: Historische Bilder und Gemini-Integration

Wir integrieren historische Bilder in Google Earth für Web und Mobilgeräte, was Nutzern den einfachen Zugriff auf unsere umfangreiche Sammlung von Satelliten- und Luftaufnahmen ermöglicht. Zudem stellen wir Gemini in Google Earth vor (aktuell nur in den USA verfügbar), um Stadtplanern tiefere Informationen auf Stadtebene zu bieten, beispielsweise zu Standorten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

2025: Zeitreisen und erweiterte Daten für Profis

Letztes Jahr ging #somewhereonGoogleMaps in den sozialen Medien viral. Menschen weltweit nutzten historische Street View-Aufnahmen, um virtuell in die Vergangenheit zu reisen und die Veränderungen von Orten über die Zeit zu beobachten. Jetzt sind historische Street View-Aufnahmen direkt in Google Earth verfügbar. Für professionelle Nutzer bieten wir neue Datasets wie Baumkronenhöhen für Städte, Landtemperaturen und mehr. Weitere Details dazu finden Sie in unserem Blogpost.

[Google-Blog]

