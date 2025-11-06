Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant! Neue KI für die Infotainment-Plattform wohl endlich im Rollout

Viele Nutzer von Android Auto warten schon seit Monaten darauf, dass Google den Startschuss für Gemini gibt, das den Google Assistant auf der Infotainment-Plattform vollständig ersetzen soll. Jetzt scheint es im Zuge des aktuellen Rollouts endlich soweit zu sein, denn der neue KI-Assistent kommt bei ersten Nutzern an.



Google hat schon vor einigen Monaten den baldigen Start von Gemini für Android Auto angekündigt und jetzt scheint es endlich in den Rollout zu gehen. In diesen Stunden berichten immer mehr Nutzer davon, dass sie nach dem Start der Infotainment-Plattform plötzlich und ohne weitere Ankündigung von der neuen KI begrüßt werden. Diese ersetzt den Google Assistant an bekannter Stelle und bringt, wie zu erwarten, viele neue Funktionen auf das Display.

Das Update bringt nicht nur den oberflächlichen Rollout des Assistenten, sondern damit verbunden natürlich auch einen großen Sprung an Möglichkeiten. Das wichtigste Update dürfte die meisten Nutzer schon das Sprachverständnis sein, denn mit Gemini kann in natürlicher Sprache kommuniziert werden, sodass die statischen und hölzernen Befehle im Auto endlich der Vergangenheit angehören können. Außerdem kann Gemini viele weitere Informationsquellen anzapfen, noch mehr Apps fernsteuern und hilfreiche Antworten geben.

Für Gemini geht es im Auto zunächst darum, deutlich intelligenter zu sein als der Vorgänger Google Assistant. Das von vielen Autofahrern gefürchtete „das habe ich leider nicht verstanden“ oder ähnlich hilfreiche Dinge sollten mit Gemini der Vergangenheit angehören. Allein das intelligentere Modell wird die Sprachsteuerung des Medienplayers, der Navigation und der Kommunikation sehr viel bequemer machen.









Gemini in Android Auto im Video

Gemini kann euch an gewünschte Dinge erinnern.

Bequeme Nutzung von Google Maps.

Einfachere Nutzung der Kommunikation.

In obigen Videos könnt ihr die von Google veröffentlichten Demovideos von Gemini in Android Auto sehen. Derzeit gibt es noch keine Rollout-Ankündigung mit zusätzlichem Bildmaterial oder möglichen neuen Funktionen.









Gemini für Google Maps

Die vermutlich wichtigste Funktionalität in Android Auto ist die Google Maps Navigation. Denn während der Mediengenuss eher sekundär ist und auch die Kommunikation vielleicht ein paar Minuten warten kann, soll die Navigation natürlich prompt auf die Wünsche reagieren bzw. den Nutzern zuverlässig hinweisen. Um das zu erreichen, wurde erst gestern der Start von Gemini für die Google Maps Navigation angekündigt.

Es war zu erwarten, dass der Start von Gemini für Google Maps innerhalb kürzester Zeit auch den Rollout für Android Auto mitbringen wird. Gemini bringt viele neue Funktionen in die Navigation, zu denen unter anderem die Suche von Orten auf der geplanten Route oder auch die präziseren Navigationsanweisungen mit markanten Orten gehören. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Berichte über den Rollout von Gemini für Android Auto gibt es von immer mehr Nutzern. Derzeit vermehrt von Pixel-Nutzern mit der Android Auto Beta, aber auch Nutzer anderer Smartphones und ohne Beta haben schon Vollzug gemeldet. Die Verteilung scheint daher begonnen zu haben.

» Google Maps Navigation: KI-basierte Fahrspurerkennung per Kamerazugriff für Android Automotive (Video)

» Google Maps Navigation: Gemini-KI ersetzt den Google Assistant – bringt starke neue Funktionen mit (Video)

