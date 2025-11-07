Google Maps Navigation: Neue Funktion soll die Sonne vermeiden – bevorzugt schattige Wege (Teardown)

In diesen Tagen erhält die Google Maps Navigation durch das große Gemini-Upgrade eine ganze Reihe von neuen Funktionen, die hauptsächlich Autofahrern zugutekommen. Doch auch für Fußgänger ist eine neue Funktion in Arbeit, die sich jetzt im Rahmen eines Teardowns zeigt: Bei Routenplanung und Navigation sollen schon bald schattige Wege bevorzugt werden können.



Die Google Maps Navigation wird auch von vielen Fußgängern verwendet, wobei die Ansprüche an die Wegführung und Funktionalität natürlich völlig andere sind als etwa bei der Navigation mit dem Auto. Offenbar ist für viele Menschen auch die Sonne ein großes Thema, denn genau diese soll mit einer kommenden Navigation soweit wie möglich umgangen werden – im wahrsten Sinne des Wortes.

Im Teardown wird eine neue Funktion beschrieben, die die aktuelle Sonneneinstrahlung bzw. die Beschattung eines Weges berücksichtigt und dem Nutzer auf Wunsch einen möglichst schattigen Weg berechnet. Das Ganze nennt sich „prefer shade“ und lässt sich in den Einstellungen der Routenplanung aktivieren. Wird diese Funktion aktiviert, wird die Routenplanung und vermutlich auch die Navigation das entsprechend berücksichtigen und den Nutzer auf schattige Wege leiten.

Es ist klar, wie das Ganze rein technisch funktioniert: Google Maps kennt die Jahreszeit, die Uhrzeit und den Standort des Nutzers, um die Position der Sonne zu berechnen – aber woher kommt der Schatten? Natürlich hauptsächlich von den Gebäuden. Google Maps hat auch eine überraschend akkurate Gebäude-Datenbank, die sowohl Form als auch Höhe von Gebäuden kennt und damit den Schattenwurf berechnen kann.

Technisch ist die Sache klar, in der Umsetzung muss sich der Vorteil aber erst noch zeigen. Sind die Nutzer bereit, dass sich die Route für einen schattigen zum Teil enorm verlängert? Gerade bei dieser Funktion könnte Google Maps auch den besten Zeitpunkt zum Aufbruch vorschlagen, denn ähnlich wie bei einem Verkehrsstau, ändert sich die Route und damit auch die benötigte Zeit. Ob und wann das ausgerollt wird, muss sich erst noch zeigen.

