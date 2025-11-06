Project Suncatcher: Google will KI-Rechenzentren in den Weltraum verlagern – ambitioniertes Vorhaben startet

Google ist mit der eigenen technischen Infrastruktur sehr gut aufgestellt, sodass selbst der Betrieb der Künstlichen Intelligenz (sowohl Gemini als auch die Dienste der Konkurrenz) bewältigt werden kann. Doch der Bedarf an Rechenpower und Energie wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen, sodass man bei Google ganz neue Wege gehen will: Mit dem Project Suncatcher sollen KI-Rechenzentren in das Weltall ausgelagert werden.



Rechenzentren bauen sich nicht über Nacht, aber dennoch ist die für die Zukunft benötigte Rechenpower aus heutiger Sicht durch großzügigen Ausbau noch zu bewältigen. Mittlerweile sind auch nicht mehr die Komponenten das Problem, sondern der enorme Energiehunger der KI-Rechenzentren. Nicht ohne Grund wollen Google, Microsoft, Amazon und Co wieder Atomkraftwerke in Betrieb nehmen, um ihren Energiebedarf decken zu können. Die Nachhaltigkeit spielt aufgrund der Dringlichkeit abseits der PR-Meldungen kaum noch eine Rolle.

Jetzt will Googles Moonshot-Abteilung einen völlig neuen Weg gehen und hat vor wenigen Tagen das Project Suncatcher ins Leben gerufen. Mit diesem hat man sich das ambitionierte Ziel gesetzt, KI-Rechenzentren aus riesigen Flotten von Satelliten im Weltraum aufzubauen. Im Weltall soll die Energieversorgung dank der „Nähe“ zur Sonne kein Problem mehr sein und wäre dauerhaft sichergestellt. Laut Google arbeiten Solarpaneele im Weltall bis zu achtmal effizienter als auf der Erde. Eine praktisch unendlich verfügbare Energiequelle – genau das, was man für die KI-Rechenzentren benötigt.

Allerdings ist der Stromverbrauch nur ein großes Thema, dessen erhoffte Lösung zwar schon in der Projektbezeichnung zu finden ist, doch die Rechenzentren im Weltall bringen noch ganz eigene Schwierigkeiten mit sich. Das reicht von der Kühlung der Hardware über die Abhärtung gegen Strahlungen bis zur Kommunikation der Satellitenten untereinander und mit den entsprechenden Empfängern auf der Erde.

Das Projekt soll sich noch in einer frühen Phase befinden, aber schon 2027 mit zwei ersten Prototypen für einen Hardware-Test in den Orbit starten. Dieses Projekt soll die Grundlage für einen massiven Ausbau der Rechenleistung legen – zukünftig ebenfalls außerhalb der Erde.

