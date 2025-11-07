Gemini Update: Start für Google Maps, Android Auto und Smart Home, neuer Health Coach, Siri-Basis und mehr

Googles KI-Plattform ist mit großem Schwung in den November gestartet, denn es gibt schon wieder Neustarts in weiteren Produkten. Wir berichten über den Smart Home-Rollout, über die Ablösung des Assistant in Google Maps und Android Auto, zeigen euch den Health Coach, berichten über Gemini als Siri-Basis und sehr viel mehr. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Bei Gemini geht eine wirklich interessante Woche zu Ende, mit der man stark in den November gestartet ist: Gemini wird die Reichweite durch neue Plattformen vom Smart Home bis zum Auto und Google Maps nochmal erhöhen. Wir stellen euch den Fitbit Gemini Health Coach ausführlich vor, berichten über Gemini in Google Earth, den Google One-Push und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist der Gemini Health Coach

Fitbit startet in Kürze mit dem neuen Gemini Health Coach, der sehr viel mehr kann, als nur Daten zu tracken und darzustellen. Es gibt eine echte Aufbereitung, die Kombination von Datenströmen, proaktive Empfehlungen und vieles mehr. Schaut euch alle Details inklusive Demovideos an.

» Das sind die neuen Funktionen des Gemini Health Coach

Gemini analysiert Google Earth

Gemini blickt von oben auf uns herab: Das KI-Modell ist jetzt auch in Google Earth aktiv und soll durch die Auswertung von Satellitenbildern und vielen weiteren Daten eine ganze Reihe von globalen Herausforderungen bewältigen helfen.

» Gemini soll Satellitenbilder von Google Earth analysieren









Gemini pusht Google One

Dank Gemini und den immer weiter ausgebauten kostenpflichtigen Funktionen profitiert man auch bei Google One. Die Abo-Plattform konnte in diesem Jahr stark zulegen und steht gemeinsam mit YouTube Premium mittlerweile bei 300 Millionen zahlenden Abonnenten – Tendenz steigend!

» Google One wächst durch Gemini

Gemini bringt neue Farben in das Smart Home

Das Upgrade vom Google Assistant auf Gemini soll im Smart Home auch visuell sichtbar werden. Bei vielen Nutzern zeigen sich in diesen Tagen neue LED-Farben auf Smart Speakern. Die Google Assistant-Farben bleiben bestehen und werden zusätzlich durch die Gemini-Farben ergänzt. Im Artikel findet ihr Beispiele.

» Smart Speaker erhalten nach Gemini-Update neue LED-Farben

Google Fotos ‚Ask Photos‘ erhält Update

Die Integration von Ask Photos in Google Fotos wird optimiert. Das vom Gemini-Modell gesteuerte Produkt zur Auswertung von Fotos, Bearbeitung von Fotos oder zum Aufspüren von Inhalten soll in Kürze auch direkt über den Bildbetrachter aufgerufen werden können.

» Ask Photos wird tiefer in Google Fotos-Oberfläche integriert

NotebookLM erhält neue Personalisierung

NotebookLM erhält eine neue Personalisierung innerhalb des Chats. Nachdem man erst vor wenigen Tagen funktionell stark nachgelegt hat, soll der Gemini-Chat innerhalb von NotebookLM jetzt in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen und alternative Betrachtungsweisen bieten können. Bisher war das nur mit Abo möglich.

» Der NotebookLM Chat ermöglicht jetzt eine Personalisierung









Google Translate mit Gemini-Modellwechsel

Google Translate erlaubt es ersten Nutzern jetzt, das zu verwendende KI-Modell für die Übersetzung zu wählen. Die Wahl steht zwischen schnell und erweitert, wobei sich der spürbare Unterschied im Alltag erst noch weisen muss.

» Google Translate ermöglicht Wechsel des Übersetzungsmodells

Siri setzt auf Gemini

Das ist ein Eingeständnis von Apple, das man es selbst nicht hinbekommt – zumindest nicht in der gebotenen Zeit. Apple setzt beim neuen Apple Intelligence auf dem iPhone zukünftig auf Googles Gemini. Dafür kauft man sich mit einer Milliarde Dollar pro Jahr bei Googles KI-Modell ein. Alle Details dazu findet ihr im Artikel.

» Aple kauft sich bei Gemini für eine Milliarde Dollar ein

Google Fotos-KI erkennt Outfits

Die Google Fotos-KI kann zukünftig auch Kleidung erkennen, diese Personen zuordnen und in einer eigenen Sammlung anbieten. Mit dieeser neuen Outfit Collection dürfte es einige Flexibilität geben, bei der die Nutzer vielleicht auch Vorschläge erhalten, ihre Kleidung wechseln können und mehr. Wir dürfen gespannt sein.

» Neue Google Fotos-KI soll Kleidung erkennen und sortieren

Google Maps Navigation erhält Gemini

Gemini startet in der Google Maps Navigation, ersetzt den Google Assistant und bringt viele neue Funktionen in die App. Der Schritt ist wirklich enorm groß und bringt die Navigation auf die nächste Stufe. Die Funktionen reichen von einer optimierten Wegbeschreibung bis zur Suche von Örtlichkeiten auf der geplanten Route. Schaut es euch einmal an. Aber es bleibt nicht nur beim Smartphone…

» Gemini ersetzt Google Assistant in der Google Maps Navigation









Android Auto erhält Gemini

Gemini startet auch in Android Auto, wo es ebenfalls den Google Assistant ersetzt. Google hatte das schon vor Monaten in Aussicht gestellt und jetzt wird die neue Integration endlich für viele Nutzer ausgerollt. Gemini bringt ein deutlich verbessertes Sprachverständnis mit, die Verbesserungen für die Google Maps-Navigation, ein tieferes Verständnis und auch mehr Möglichkeiten zur Fernsteuerung von Apps.

» Gemini ersetzt Google Assistant jetzt auch in Android Auto

Gemini Deep Research integriert Google-Apps

Gemini Deep Research öffnet sich für weitere Datenquellen. Ab sofort haben alle Nutzer die Möglichkeit, zusätzlich zum Web auch die persönlichen Daten aus dem Workspace-Universum als Quelle zu verwenden. Im ersten Schritt lassen sich GMail, Google Chat sowie Google Drive und die daran angebundenen Apps freigeben.

» Gemini Deep Research kann jetzt persönliche Daten integrieren

