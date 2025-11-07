Pixel Update: Feature Drop kommt, das ist das Pixel 10a, die erfolgreichsten Pixel 10 und Find Hub-Ärgernis

Die erste Pixel-Woche im November liegt fast hinter uns und hat wieder einmal viele interessante Themen, Ankündigungen und auch Updates mit sich gebracht. Wir liefern euch die Vorschau auf das Pixel Feature Drop, auf eine ganz neue Google-App, zeigen alle Infos zum Pixel 10a und berichten über den Pixel 10-Erfolg. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


Google hat für Pixel-Fans in dieser Woche wieder eine ganze Reihe von Ankündigungen und Neuerungen im Gepäck gehabt, die diesmal sogar eine der seltenen neuen Pixel-Apps hervorgebracht hat. Wir konnten euch aber auch schon das Pixel 10a zeigen, haben über das kommende Feature Drop berichtet, über die starken Pixel 10-Verkaufszahlen und den überraschenden Sieger im Verkaufs-Ranking. Wie üblich war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist das Pixel 10a
Wir fassen euch alle Informationen rund um das Pixel 10a zusammen, dessen Vorstellung zwar noch einige Monate in der Zukunft liegt, das aber schon jetzt eine ganze Reihe von Details – bis hin zu Renderbildern – von sich verraten hat.

» Alle Infos zum Google Pixel 10a

Pixel Feature Drop kommt
Google wird in Kürze ein neues Pixel Feature Drop veröffentlichen, das seine Schatten durch einen Leak bereits vorausgeworfen hat. Es gibt mindestens drei neue Funktionen, die sowohl als Beschreibung als auch mit Screenshots vorab durchgesickert sind.

» Diese neuen Funktionen bringt das Pixel Feature Drop




Google Find Hub ohne UWB auf alten Pixel
Der Google Find Hub unterstützt jetzt mit UWB eine Möglichkeit, Geräte in unmittelbarer Nähe aufzuspüren. Obwohl auch das Pixel 6 Pro und das Pixel 7 Pro die benötigte Hardware verbaut hat, blockiert Google dessen Nutzung auf den älteren Smartphones.

» Ältere Pixel-Smartphones können UWB im Google Find Hub nicht nutzen

Google lässt Pixel-Bug offen
Es gibt einen Bug auf den Pixel-Smartphones, der die Google Telefon-App betrifft. Das Umschalten vom Ohrsprecher zum Lautsprecher ist nur mit großer Verzögerung möglich und funktioniert nicht immer. Google will das Problem allerdings nicht lösen, doch es gibt immerhin einen Workaround.

» Pixel-Smartphones haben Problem mit der Telefon-App

Neue Pixel-App für Smartphone-Themes
Google hat eine brandneue App für die Pixel-Smartphones gestartet, mit der sich die Oberfläche, das gesamte Erscheinungsbild und sogar die Tastatur-App sowie die Töne anpassen lassen. Die App bietet Themenpakete zu saisonalen Highlights oder zum Teil auch kulturellen Inhalten – beginnend mit Wicked.

» Google startet neue Theme Manager-App für Pixel-Smartphones

Pixel 10-Smartphones sind sehr erfolgreich
Die Pixel 10-Smartphones sind auch in dieser Generation wieder sehr erfolgreich. Die Verkaufszahlen sollen um ganz 28 Prozent im Jahresvergleich gestiegen sein und der Anteil im Premium-Bereich liegt in den USA schon jetzt bei 6,1 Prozent. Interessant ist aber auch, welches Smartphone den Thron in diesem Bereich erobern konnte: Wir zeigen euch das bestverkaufte Pixel 10-Smartphone im September 2025.

» Google ist mit den Pixel 10-Smartphones auf der Erfolgswelle

» Pixel 10 Pro XL ist das meistverkaufte Google-Smartphone




Black Friday-Aktionen rund um Pixel
Der Black Friday ist noch einige Wochen entfernt, doch im Google Store bei Amazon ist man dennoch schon im BF-Fieber und hat viele Preise massiv gesenkt: 19 Prozent auf Pixel 10-Smartphones, 40 Prozent auf Pixel 9-Smartphones, 44 Prozent auf Pixel Watch 3, hohe Rabatte auf weitere Pixel-Produkte, starke Bundles und mehr.

» Alle wichtigen Pixel Deals im Google Store bei Amazon

» Pixel Watch Deal bringt 44 Prozent Rabatt auf Smartwatches

» Pixel 9-Smartphones jetzt rabattiert + Chromebook gratis

