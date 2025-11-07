Pixel Watch Deal: Googles Smartwatches jetzt mit bis zu 44 Prozent Rabatt sichern – Pixel Watch 3 in Aktion

Im Google Store bei Amazon sind schon jetzt die inoffiziellen Black Friday-Aktionen gestartet, die hohe Rabatte auf alle Pixel-Produkte bringen. Ganz besonders hervorheben kann auch die Aktionen rund um die Google-Smartwatches, denn aktuell bekommt ihr ganze 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 – so hoch ist die Ersparnis bisher noch nie ausgefallen. Das solltet ihr nicht verpassen.



Im deutschen Google Store bei Amazon sind wieder starke Aktionstage angebrochen, die man in der aktuell gewährten Höhe sicherlich schon mit dem Black Friday vergleichen kann – denn günstiger kann es kaum werden. Wir hatten bereits über die hohen Rabatte auf Pixel-Smartphones und die Pixel Buds und Bundles berichtet, aber auch bei den Smartwatches hat man die Zahl auf dem Preisschild jetzt noch einmal deutlich reduziert.

Nur jetzt bekommt ihr die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt und erspart euch im Vergleich zur UVP ganze 220 Euro. Allein mit dieser Ersparnis könnt ihr euch bei den aktuellen Kursen noch die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt sowie das Pixelsnap Ladegerät mit 16 Prozent sichern und würdet immer noch sparen. Der Rabatt kann sich also durchaus sehen lassen!

Aber damit ist es noch nicht genug, denn ihr erhaltet außerdem noch 60 Tage Audible gratis und könnt damit auch die vielleicht zusätzlich erworbenen Kopfhörer gleich mit Millionen von Hörbüchern und Podcasts nutzen. Schaut einfach mal in den Aktionen beim Google Store vorbei, denn das lohnt sich schon jetzt. Erfahrungsgemäß können die Aktionen VOR dem Black Friday aufgrund der hohen Lagerbestände gar besser sein.

» Jetzt 19 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones sichern

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-11-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.