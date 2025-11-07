Snapseed: Googles kostenlose Bildbearbeitung erhält neue Funktionen zur Bild- und Objektauswahl (iOS)

Google hat die kostenlose Bildbearbeitung von Snapseed seit vielen Jahren nahezu unangetastet gelassen, über einen sehr langen Zeitraum keine Updates ausgeliefert und somit ein Auslaufen der App suggeriert. Doch dem scheint nicht so zu sein, denn jetzt gibt es für iOS-Nutzer das zweite große Update in diesem Jahr, das die Auswahl von Bildern und Objekten deutlich vereinfacht.



Eigentlich war Googles Bildbearbeitung Snapseed schon seit langer Zeit ein Einstellungskandidat, denn es wurde nicht weiterentwickelt und mit Google Fotos sowie mittlerweile auch Gemini ist man in puncto KI-Bildbearbeitung längst weitergezogen. In diesem Frühjahr gab es dann endlich wieder ein Update für die handwerkliche Bildbearbeitung und jetzt dürfen sich iOS-Nutzer schon auf das nächste Update freuen.

Mehrfachauswahl von Bildern

Snapseed bietet jetzt eine simple Form der Stapelverarbeitung: Ab sofort lassen sich beim Öffnen eines neuen Mediums mehrere Bilder auswählen, die gleichzeitig mit den angewendeten Filtern bearbeitet werden. Diese Mehrfachauswahl kann viel Zeit sparen.

Objekte auswählen statt einkreisen

Die Auswahl von Objekten zur Bearbeitung bzw. die Maskierung von Elementen wird deutlich vereinfacht: Statt diese wie bisher sauber schneiden oder grob einkreisen zu müssen, reicht jetzt ein einfacher Tap auf das Display. Die von Google gestellte Snapseed-KI wird das Objekt erkennen und dieses ganz von selbst vollständig auswählen. Weil man mit dem Magischen Editor in Google Fotos sowie innerhalb von Gemini damit sehr viel Erfahrung hat, sollte das gut funktionieren.

Das Update wird seit dieser Woche für alle iOS-Nutzer ausgerollt und wurde auch per Changelog im Apple App Store angekündigt. Ein ähnliches Update für die Android-App, vielleicht mit noch mehr Funktionen, ist zu erwarten.

» Gemini: Deep Research kombiniert jetzt persönliche Nutzerdaten mit Webquellen – neuer Workspace-Zugriff

Letzte Aktualisierung am 2025-11-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.