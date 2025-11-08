Google Maps: Intelligente Navigation mit Orientierungspunkten kommt – Revolution in der Routenführung

Die Google Maps Navigation hat in dieser Woche große Fortschritte gemacht, mit denen die Nutzer noch komfortabler sowie besser informiert an ihr Ziel kommen können. Eine echte Highlight-Funktion wird es in der ersten Runde zwar noch nicht nach Europa schaffen, kann die Navigation aber schon sehr bald massiv verbessern: Die von Gemini ausgesprochenen Anweisungen können markante Orientierungspunkte enthalten.



Viele Millionen Menschen verwenden täglich die Google Maps Navigation, um zu Fuß, mit dem Fahrrad, per ÖPNV oder mit dem Auto an das Ziel zu gelangen. In den meisten Fällen bietet die Maps-KI die optimale Route, doch das nützt nicht viel, wenn man die Anweisungen nicht richtig deuten oder nachvollziehen kann. Daher hat man sich jetzt etwas Neues einfallen lassen, mit dem die Navigationsanweisungen nicht nur präziser, sondern auch natürlicher wirken sollen.

Im Rahmen des großen Gemini-Update für die Google Maps Navigation bietet man US-Nutzern jetzt zusätzlich zu Anweisungen im Bedarfsfall auch Orientierungspunkte. Dadurch kann Gemini sehr klare Anweisungen wie etwa „Biege nach dem „Thai Siam Restaurant“ rechts ab. Statt dem Fahrer also zu sagen, dass er in 300 Metern oder jetzt abbiegen soll, was sich im ersten Fall schwer einschätzen und im zweiten manchmal nicht umsetzen lässt, kann sich der Fahrer besser vorbereiten und orientieren.

Nie wieder raten, wie weit „300 Meter“ sind! Gemini nutzt jetzt markante Wahrzeichen (Tankstellen, Restaurants, berühmte Gebäude) für Abbiegeanweisungen. Ihr hört dann klare Ansagen wie: „Biegt rechts ab nach dem ‚Thai Siam Restaurant‘.“

Diese Anweisungen sollen dafür sorgen, dass die Anweisungen präziser sind, für den Fahrer nachvollziehbar sind und auch ohne weiteren Punkte Blick auf das Navi umgesetzt werden können. Denn gerade im Großstadtdschungel sollte man seine Augen vielleicht fest auf der Straße und nicht ständig auf der Suche nach der richtigen Kreuzung am Navigationsdisplay haben. Im folgenden Video könnt ihr das beispielhaft sehen.









Gleichzeitig sorgt man mit diesen Anweisungen auch für eine natürlichere Kommunikation während der Fahrt. Auch Beifahrer oder ortskundige Passanten verwenden bei Wegbeschreibungen oftmals markante Punkte, statt „in drei Straßen rechts“. In Kombination mit der eigentlichen Navigationsanweisung sowie der Streckenführung auf dem Display könnte das gerade in komplizierten Verkehrssituationen oder in Städten mit vielen kurz nacheinander folgenden Querstraßen sehr hilfreich sein.

Die Informationen für diese Ansagen stammen direkt aus den großen Google Maps-Datenbanken, die mit Satellitenbildern und Streetview-Aufnahmen gefüttert sind. Schon seit Jahren ist bekannt, dass Google die Streetview-Aufnahmen genau für solche Dinge per KI auswerten lässt und jetzt kommt die erste Umsetzung endlich bei den Nutzern an. Für eine solche Funktion genügt es nicht, die Positionen der markanten Punkte auf der Karte zu kennen, sondern die KI muss natürlich auch wissen, ob sie wirklich markant und gut sichtbar sind.

Der Rollout beginnt zunächst in den USA, ich würde aber dank aktueller Streetview-Abdeckung sowie Googles Gemini-Geschwindigkeit recht zeitnah mit einem globalen Rollout rechnen. Auch die kommenden Google Maps Kamera-Aufzeichnungen könnten dafür zukünftig eine Rolle spielen.

» Google Maps Navigation: Neue Funktion soll die Sonne vermeiden – bevorzugt schattige Wege (Teardown)

Letzte Aktualisierung am 2025-11-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.