Pixel Feature Drop: Diese neuen Funktionen kommen auf eure Smartphones – Google veröffentlicht Übersicht

Google hat in der Nacht auf Mittwoch das Pixel Feature Drop für November sowie das Pixel-Update für November veröffentlicht, die beide einen überraschend großen Schwung an Neuerungen im Gepäck hatten. Aber nicht alle neuen Funktionen, Apps und Verbesserungen kommen auf allen Smartphones an. Wir zeigen euch eine tabellarische Übersicht.



Man sollte meinen, dass der November aus Pixel-Sicht ein eher langweiliger Monat ist. Denn über viele Jahre wurden im Oktober die neuen Smartphones (+ Features) vorgestellt und Anfang Dezember gab es das verfrühte Weihnachtsgeschenk mit einem riesigen Pixel Feature Drop. In diesem Jahr legt Google einen drauf, denn obwohl wir nach wie vor ein großes Feature Drop für Dezember erwarten, hat man vorgestern ein großes Pixel November-Update veröffentlicht.

Das Update umfasst unter anderem das Pixel Feature Drop sowie das Pixel-Update für November. Aber nicht alle Neuerungen und Verbesserungen kommen auf allen Smartphones an – bei weitem nicht. Einiges war bisher Pixel 10-exklusiv und startet jetzt für mehr Smartphones. Etwa die neue Pixel Tagebuch-App, die bisher nur für Pixel 10 verfügbar war und jetzt für das 8 und 9 startet, aber nicht für das 6 und 7. Anderes wiederum kann aus technischen Gründen nicht für alle Generationen angeboten werden.

Google hat die Ausnahmen und Verfügbarkeiten wie üblich gut im Fließtext oder in Fußnoten versteckt, was dadurch in der Gesamtheit nicht immer leicht nachzuvollziehen ist. Daher wurde jetzt noch eine Tabelle nachgereicht, die alle 17 Neuerungen zusammenfasst und die Verfügbarkeit für alle Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 sowie den a-Geräten und dem Pixel Tablet auflistet. Hier findet ihr sie.









Und wem das eine oder andere jetzt noch unklar ist, der findet ausführliche Erklärungen zu allen Neuerungen im folgenden Artikel:

» Pixel Update: Google bringt viele Neuerungen auf Pixel-Smartphones – Feature Drop und November-Update

» Pixel-Smartphones: Google startet neue Tagebuch-App für viele Nutzer – jetzt auch für Pixel 9 und Pixel 8

