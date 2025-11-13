Google Play Store Aktion: Diese 59 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Pixel-Update für November, die neue Pixel Tagebuch-App und zeigen euch die Gemini Audio Overview-Integration in Google Drive. Verpasst auch nicht die starken Pixel-Aktionen bei Amazon.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 11.11.2025

Apps
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
Resize Image - Resize Photos
Download QR-Code
Resize Image - Resize Photos
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Xproguard Anti-Theft
Xproguard Anti-Theft
Download QR-Code
Xproguard Anti-Theft
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Download QR-Code
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
CamCard - BCR (Western)
CamCard - BCR (Western)
Download QR-Code
CamCard - BCR (Western)
Entwickler: INTSIG
Preis: Kostenlos
Watermark - Add Watermark
Watermark - Add Watermark
Download QR-Code
Watermark - Add Watermark
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Battery Widget
Battery Widget
Download QR-Code
Battery Widget
Entwickler: yuandroid
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Download QR-Code
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Cutout Premium
Cutout Premium
Download QR-Code
Cutout Premium
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Watch Faces
AVIONICA
AVIONICA
Download QR-Code
AVIONICA
Entwickler: 4A11
Preis: Kostenlos
Perpetual Watch Face
Perpetual Watch Face
Download QR-Code
Perpetual Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Control Dash: Watch face
Control Dash: Watch face
Download QR-Code
Control Dash: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Spiele
Color Match2
Color Match2
Download QR-Code
Color Match2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Download QR-Code
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Healing Wood Block Travel
Healing Wood Block Travel
Download QR-Code
Healing Wood Block Travel
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
CatchBee
CatchBee
Download QR-Code
CatchBee
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Perfect 3m
Perfect 3m
Download QR-Code
Perfect 3m
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Pixel Blade M VIP
Pixel Blade M VIP
Download QR-Code
Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Download QR-Code
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
Spelling Master PRO
Spelling Master PRO
Download QR-Code
Spelling Master PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Hidden Numbers PRO
Hidden Numbers PRO
Download QR-Code
Hidden Numbers PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
The Wordies PRO
The Wordies PRO
Download QR-Code
The Wordies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
CleanUp
CleanUp
Download QR-Code
CleanUp
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Words Search - Premium
Words Search - Premium
Download QR-Code
Words Search - Premium
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Present Tenses Test PRO
Present Tenses Test PRO
Download QR-Code
Present Tenses Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Backrooms
Backrooms
Download QR-Code
Backrooms
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Download QR-Code
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Download QR-Code
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Download QR-Code
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
Words Search - Word Puzzles
Download QR-Code
Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
Download QR-Code
Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
Download QR-Code
Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Download QR-Code
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
Kathleen - Lines Icon Pack
Download QR-Code
Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
Download QR-Code
Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
Download QR-Code
Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

