Android: Google will Sideloading nur noch für erfahrene Nutzer ermöglichen – neue Regeln kommen 2026

Google hat erst vor wenigen Wochen große Änderungen rund um das Sideloading bei Android angekündigt und sich damit viel Kritik eingefangen. Jetzt reagiert man darauf und kündigt mehrere Ausnahmen sowie einen Ausweg für erfahrene Nutzer an, die die Installation von Apps nicht-zertifizierter Entwickler dennoch ermöglichen sollen. Vermutlich wird auch das aber nicht ausreichen.



Android gilt seit jeher als offenes Betriebssystem, doch Google arbeitet zunehmend daran, Android zur Festung zu machen – unter anderem durch ein eingeschränktes Sideloading. Schon ab dem kommenden Jahr sollen nur noch Apps von Entwicklern installiert werden können, die von Google zertifiziert worden sind. Das soll die Sicherheit im gesamten Ökosystem erhöhen, hat aber natürlich auch für viel Kritik gesorgt – nicht nur von den Nutzern, sondern auch von externen App Stores und in inoffiziellen Statements auch von so manchen Regulierungsbehörden.

Jetzt rudert man ein wenig zurück, auch wenn grundsätzlich an dem Modell festgehalten werden soll. Man will die Zertifizierung von Entwicklern als Standard durchboxen, es aber dennoch „erfahrenen Nutzern“ ermöglichen, Apps von anderen Entwicklern zu installieren. Details werden dazu noch nicht genannt, es dürfte sich aber wohl um ähnliche Sicherheitshürden wie beim Sideloading handeln, das mit gut versteckten Optionen sowie der Bestätigung von Warnmeldungen seit jeher möglich ist. Das Ganze soll noch weiter ausgearbeitet werden.

Außerdem sollen neue Kontotypen geschaffen werden, die von Studenten und Amateuren genutzt werden können, um Apps für einen begrenzten Nutzerkreis auch ohne Verifizierung freizugeben. Auch dazu muss man noch alle Richtlinien ausarbeiten und diese detailliert ankündigen, bevor die Maßnahmen 2026 umgesetzt werden sollen. Es ist zu hoffen, dass Google die Einschränkungen erst dann hochfährt, wenn die Ausnahmen ebenfalls aktiv sind.

Bleibt abzuwarten, wie das Ganze zukünftig bei den Regulierungsbehörden ankommt, bei denen Googles Android-Macht ohnehin seit Jahren auf dem Zettel steht und schon zu vielen Gerichtsverfahren sowie einigen Urteilen geführt hat.

» Android: Google öffnet den Play Store jetzt fast freiwillig – alternative Stores kommen und Gebühren sinken

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.