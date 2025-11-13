Amazon Black Friday: Jetzt zwei Echo Show 5 zum Preis von einem – starke Smart Display-Aktion + Zubehör

In vielen smarten Haushalten befinden sich Smart Displays, die nicht nur komfortable Steuerfunktionen übernehmen, sondern auch für musikalische Untermalung, hilfreiche Tipps oder Antworten sorgen. Jetzt gibt es im Rahmen der smarten Amazon Black Friday-Angebote eine starke Aktion, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt: Nur für wenige Tage bekommt ihr zwei Echo Show 5 Smart Displays zum Preis von einem – also 50 Prozent Rabatt.



In genau einer Woche starten die Amazon Black Friday Angebote, doch schon jetzt gibt es im Rahmen eines Countdowns eine Reihe von starken Aktionen, die nur für sehr wenige Tage gelten. Bevor bei Amazon wieder das gesamte Hardware-Portfolio in die Auslage gestellt wird, konzentriert man sich jetzt auf ganz besondere Deals, die ihr nicht verpassen solltet.

Nur für wenige Tage bekommt ihr jetzt zwei Echo Show 5 Smart Displays zum Preis von einem. Weil vor allem Smart Displays und Smart Speaker erst dann Spaß machen, wenn sie in mehreren Zimmern zu finden sind, kann ein zweites kostenloses Gerät natürlich nicht schaden. Wer tatsächlich nur Bedarf an einem hat, kann natürlich auch schon an Weihnachten denken oder das Original-verpackte Smart Display anderweitig verkaufen. Bei 1+1 Gratis kann man nicht viel falsch machen.

Um die Aktion nutzen zu können, müsst ihr nur den Gutscheincode ECHOSHOW5 an der Kasse eingeben. Legt zwei Echo Shows in den Warenkorb und nach Eingabe des Codes werden die 108,98 Euro für das zweite Gerät von der Gesamtsumme abgezogen. Gültig nur so lange der Vorrat reicht oder maximal bis zum 19. November – also einen Tag vor dem Start der anderen Black Friday-Aktionen. Wer noch mehr sparen will, kann außerdem ein Bundle nutzen: Für nur fünf Euro mehr bekommt ihr zwei Echo Show 5 mit Smart Plug oder zwei Echo Show 5 mit smarter Beleuchtung.

Der Amazon Echo Show 5 zeichnet sich neben allen typischen Smart Display-Funktionen auch dadurch aus, eine Frontkamera verbaut zu haben, auf die ihr aus der Ferne zugreifen und zu Hause nach dem rechten sehen könnt.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.