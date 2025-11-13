Black Friday Deals im Google Store: Pixel 9 zum halben Preis, 22 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Watch, Buds & Co

Die anstehende Shoppingsaison rückt näher, nächste Woche beginnt die Amazon Black Friday Woche und schon heute starten die Black Friday-Angebote im Google Store! Anlässlich der Rabatttage gibt es jetzt bis zu 49 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 + Pixel Buds gratis, weiterhin 22 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 und noch sehr viel mehr. Nutzt jetzt die Aktionen, bevor die wichtigsten Deals ausverkauft sind.



Auch wenn der klassische Black Friday noch etwas auf sich warten lässt, sind jetzt die Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon gestartet. Dieser bringt uns neben den schon seit einigen Tagen laufenden Aktionen noch einige zusätzliche Rabatte sowie höhere Ersparnisse. Das aktuelle Highlight ist auf jeden Fall das Google Pixel 9 mit 49 Prozent Rabatt + Pixel Buds 2a gratis. Lest gerne meinen Artikel, warum der Blick zum Pixel 9 in jedem Fall lohnt – Spoiler: Das Smartphone bekommt noch bis 2031 (!) Updates.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Aber nicht nur die neunte Pixel-Generation ist stark rabattiert, denn natürlich will Google auch die neueste Generation möglichst oft über den Ladentisch schieben: Ihr bekommt jetzt 24 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a, ganze 22 Prozent Rabatt auf die Pixel-Smartphones und in der Auflistung im Google Store auch eine ganze Reihe von Bundle-Aktionen, die sich immer wieder ändern und daher hier nicht sinnvoll aufgelistet werden. Zusätzlich zu den Rabatten gibt es abwechselnd kostenlose Buds, ein Pixelsnap-Paket, Schutzhüllen, Ladegeräte und mehr.

Auch das erweiterte Portfolio ist natürlich stark reduziert und im Rahmen der Black Friday-Angebote im Google Store mehr als lohnend: Jetzt gibt es die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt, die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt und wer eine neue Smartwatch benötigt, kann sich jetzt die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt sichern. Außerdem gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Pixelsnap-Ladesystem sowie viele Aktionen rund um die Pixel 10-Schutzhüllen.

In der folgenden Amazon-Box findet ihr eine Reihe von Highlights sowie unter folgendem Link alle aktuellen Black Friday-Aktionen im Google Store:

» Alle Black Friday Pixel-Aktionen im Google Store

» Nutzt jetzt die frühen Black Friday-Angebote bei Amazon









