Google Messages: Pixel Feature Drop bringt viele neue Funktionen in den Messenger – Remix, Scam und VIPs

Die Messenger-App Google Messages hat sich aus ihren bescheidenen Anfängen zu einer starken Alternative für das Messaging entwickelt und bekommt jetzt den nächsten großen Schub: Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop zieht die visuelle KI noch tiefer ein, sollen Chatverläufe schneller überblickt, vor Scam gewarnt und Nachrichten hervorgehoben werden.



Wir haben natürlich über das in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte Pixel Feature Drop berichtet, das auch in dieser Ausgabe wieder viele Neuerungen für die Pixel-Smartphones gebracht hat. Was dabei vielleicht etwas untergegangen ist, ist, dass sich ein großer Teil der Upgrades auf den Messenger Google Messages beziehen. Hier die schnelle Zusammenfassung:

Fotos-Remix

Der Messenger bekommt jetzt eine Remix-Funktion, die eine direkte Bearbeitung von Fotos innerhalb der Chat-Umgebung ermöglicht. Fotos lassen sich verändern oder miteinander kombinieren und alle anderen Nutzern können dabei zusehen. Eine Art soziale Komponente sorgt dafür, dass alle Nutzer im Gruppenchat oder der Gesprächspartner in der Einzelkonversation das Bild gemeinsam und sogar gleichzeitig bearbeiten können.

Zusammenfassung von offenen Nachrichten

Längere Unterhaltungen oder mehrere eingehende Benachrichtigungen lassen sich jetzt von lokalen Pixel-KI zusammenfassen. Umfangreiche Nachrichten aus verschiedenen Messenger-Apps, auch außerhalb von Google Messages, lassen sich in der Benachrichtigungsleiste zusammenfassen. So könnt ihr auch bei mehreren Gruppenchats den Überblick behalten und euch das Wesentlich konzentrieren.









Scam-Erkennung

Derzeit noch US-exklusiv, dürfte aber auch schnell in anderen Ländern starten: Die Pixel-Smartphones können jetzt dank lokaler KI vor Betrugsversuchen warnen, noch bevor ihr den Chat überhaupt geöffnet habt. Die KI untersucht die Inhalte der Benachrichtigungen und kann mit der Warnmeldung „wahrscheinlich Betrug“ bei verdächtigen Nachrichten die Antennen der Nutzer spitzen. Das soll dabei helfen, möglichen Betrug frühzeitig zu vermeiden.

Nachrichten von VIPs hervorheben

Bei Pixel VIPs handelt es sich noch um eine recht junge Funktion, bei der die Nutzer festlegen können, welche Kontakte in diese Kategorie fallen sollen. Nachrichten von VIPs werden priorisiert und mit einem umkreisten Symbol sowie im Kontakte-Widget hervorgehoben, sodass auch bei diversen Nicht-stören-Modi solche Nachrichten durchgestellt werden können.

» Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

» Black Friday im Google Store startet! Pixel 9 zum halben Preis, 22 Prozent Rabatt auf Pixel 10, Watch, Buds & Co

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.