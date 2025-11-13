Pixel-Smartphones: Google startet neue Tagebuch-App für viele Nutzer – jetzt auch für Pixel 9 und Pixel 8

Google hat kürzlich eine ganz neue App für die Pixel-Smartphones gestartet, die ab sofort von vielen neuen Nutzern verwendet werden kann: Mit der neuen App Google Tagebuch wurde eine App gestartet, dessen Hauptaufgabe sich schon im Titel befindet und allen Pixel-Nutzern die Möglichkeit geben soll, ihre Erlebnisse und Tagesberichte in flexibler Form festzuhalten.



Das am Dienstag veröffentlichte Pixel Feature Drop hat in diesem Monat gleich zwei neue Google-Apps für viele Nutzer hervorgebracht, die jetzt auf den Smartphones installiert werden können. Neben der hier im Blog bereits vorgestellten Pixel Designpakete-App startet auch das Pixel Journal noch einmal durch, das zunächst exklusiv mit den Pixel 10-Smartphones gestartet ist und gute Kritiken einstecken konnte.

Beim Pixel Journal bzw. Pixel Tagebuch handelt es sich um eine App, die weit über die Notizen hinausgeht und es in multimedialer Form erlauben soll, das Geschehen des Tages festzuhalten. Die Einträge können standardmäßig aus Text bestehen, lassen sich mit Bildern ausschmücken, können Ortsangaben enthalten, aber auch mit Aktivitäten verbunden werden. Aus der Gesamtheit der Einträge entsteht anschließend eine Zeitleiste bzw. eine Art persönlicher sozialer Stream, die die Startseite der App bilden.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

1. Schreibe über deinen Tag, lass deiner Kreativität freien Lauf und unternimm sonstige Dinge, die dein Wohlbefinden verbessern

2, Füge Tagebucheinträgen Fotos, Orte und Aktivitäten hinzu

3, Hol dir personalisierte Inspiration zum Schreiben und halte deine Gefühle fest

Man könnte das sicherlich als eine Art Social Stream bezeichnen, auf den eben nur eine Person – nämlich der Nutzer selbst – Zugriff hat. Eine Teilen-Funktion ist nicht vorhanden und würde dem Zweck eines Tagebuchs eher widersprechen. Dennoch kann eine solche App sehr praktisch sein, selbst wenn man eigentlich kein klassisches Tagebuch schreibt. Es dient auch zum Festhalten von Erinnerungen in multimedialer Form, was aufgrund der unterschiedlichen Datentypen (Text, Bild, Video, Orte, Dokumente,…) oftmals gar nicht so einfach ist.

Bislang war die Tagebuch-App Pixel 10-exklusiv, jetzt startet sie im Rahmen des Pixel Feature Drop auch für alle Pixel 9-Smartphones und Pixel 8-Smartphones. Die APK selbst kann auf allen Smartphones installiert werden, sodass auch diese Exklusivität schon bald fallen könnte.

