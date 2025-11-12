Google investiert 5 Milliarden Euro in Deutschland: Neue Standorte, größere Rechenzentren und Partnerschaften

Die Spatzen hatten es schon länger von den Dächern gepfiffen und gestern Nachmittag hat man es dann offiziell gemacht: Google investiert nach eigenen Angaben in Deutschlands Zukunft und will über die kommenden vier Jahre ganze 5,5 Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur stecken – von ausgebauten Niederlassungen über Rechenzentren bis hin zu nachhaltigen Partnerschaften. Man feiert es als starkes Signal für den Wirtschaftsstandort.



Google ist schon seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland vertreten, betreibt eine Reihe von Standorten und seit zwei Jahren auch ein erstes eigenes Rechenzentrum. Jetzt bekannt man sich zum Wirtschaftsstandort und will im Laufe der nächsten vier Jahre ganze 5,5 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Für dieses Geld soll das bestehende Rechenzentrum in Haus ausgebaut werden und es soll ein neues Rechenzentrum in Dietzenbach (nahe Frankfurt) errichtet werden.

Außerdem sollen die Standorte in München, Frankfurt und Berlin weiter ausgebaut werden, wobei viele neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Google rechnet vor, dass diese Investitionen langfristig mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr an Wirtschaftsleistung bringen und über 9000 neue Jobs schaffen werden. Schon 2021 hatte man die Investition von einer Milliarde Dollar für Deutschland angekündigt und aus diesem Budget unter anderem das Hanauer Rechenzentrum gebaut.

Um die eigene Bedeutung noch in den Himmel zu heben, heißt es: „Unser Land befindet sich in einer kritischen Phase, in der es seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ausbauen muss. Die Digitalisierung und der Einsatz von KI sind entscheidend, um die Heimat unzähliger Erfindungen und Export-Champions auf einen Wachstumspfad zu bringen. Google ist ein Partner auf diesem Weg, wir glauben fest an die Stärke Deutschlands als führende Wirtschaftsnation.“

Für Google geht es bei der Investition wohl darum, das langfristige Vertrauen in den deutschen Wirtschaftsstandort zu stärken und die Weichen für die Zukunft zu stellen, die bekanntlich stark von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz geprägt sein soll. Weitere Selbstbeweihräucherungen von Google sowie einigen Bundesministern und Konzernlenkern findet ihr direkt bei der Quelle im Google-Blog.

[Google-Blog]

