Gemini Nano Banana 2: Neue KI-Bildbearbeitung wohl in den Startlöchern – soll die Qualität erhöhen (Leaks)

Google konnte mit dem KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana innerhalb kürzester Zeit große Erfolge einfahren und hat die Technologie gewissermaßen in der breiten Masse etabliert. Schon bald scheint ein Nachfolger vor der Tür zu stehen, denn jetzt zeigt sich erstmals ein stark verbessertes Gemini Nano Banana 2, das die Qualität verbessern, das Bildverständnis erhöhen und die Ergebnisse perfektionieren soll.



Die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana wurde erst vor gut drei Monaten veröffentlicht, zehrt noch immer vom damaligen Hype im Spätsommer und wird jetzt in immer mehr Produkte integriert. Erst gestern hatten wir über die Integration von Gemini Nano Banana in Google Fotos berichtet und schon bald dürfte der nächste große Schritt anstehen. Eine zwar nicht vollständig sichere, aber dennoch in weiten Kreisen vertrauenswürdige, Quelle zeigt angeblich erstmals den Nachfolger.

Mit Gemini Nano Banana 2 soll die KI-Bildbearbeitung einen deutlich stärkeren Nachfolger erhalten. Glaubt man den Informationen, basiert Nano Banana auf dem erst kürzlich vorgestellten Gemini 2.5 Flash Image, das ein noch besseres Bildverständnis als die Vorgänger hat. Das qualitative Highlight soll es sein, dass Bilder in 4K bearbeitet und auch in dieser Auflösung wieder ausgespuckt werden können.

Aber nicht nur qualitativ soll es vorangehen, sondern auch inhaltlich: Der Kontext eines Bildes soll stärker als bisher beachtet werden, sodass die Bearbeitungen oder eingefügten Elemente realistischer wirken und auch in das Umfeld passen. Dabei kommen auch geografische Informationen zum Einsatz, um das Gesamtergebnis authentischer wirken zu lassen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das bisher für viele Bild-KIs herausfordernde Erstellen und Bearbeiten von Text. Dies soll endlich OCR-Qualität erreichen.

Und zum Schluss soll es eine Art KI-interne Qualitätskontrolle geben, sodass die Bilder hochwertiger und stimmiger wirken: Bevor das bearbeitete Bild ausgeliefert wird, wird eine KI-Bilderkennung darüber laufen, Unstimmigkeiten erkennen, unschöne Darstellungen herausfiltern und entsprechende Verbesserungen an den internen KI-Kollegen anfordern. Wir dürfen gespannt sein, was das für die Ergebnisse bedeutet.

Wann mit Gemini Nano Banana 2 zu rechnen ist, lässt sich noch nicht sagen.

