Amazon Deal: Jetzt Audible drei Monate für nur 99 Cent sichern – bringt euch Millionen Hörbücher und Podcasts

Bei Amazon gibt es nur noch für wenige Tage eine starke Abo-Aktion, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt: Möchtet ihr euch durch Millionen von Hörbüchern und Podcasts klicken, könnt ihr euch jetzt noch ganze drei Monate Audible für nur 99 Cent pro Monat sichern. Abonniert euch den kostenlosen Zugang zu Millionen von Audiostreams bis in den Sommer hinein. Eine solche Aktion kommt in den nächsten Monaten vermutlich nicht wieder.



Amazon sucht auch im Herbst wieder neue Abonnenten für Audible und bietet nur noch wenige Tage eine starke Aktion, die man inklusive der ersten intensiven Sonnenstrahlen bei Interesse durchaus mitnehmen sollte: In diesen Tagen bekommt ihr bei Nutzung dieses Links ganze drei Monate Audible für 99 Cent, statt 9,95 Euro pro Monat. Es gibt keine Bedingungen und ihr könnt das Abo auch in diesen drei Monaten jederzeit wieder kündigen. Bei Gefallen bleibt ihr dabei und wenn es nicht passt, steigt ihr nach diesen drei Monaten einfach wieder aus.

Audible im Angebot – 3 Monate für 0,99 €/Monat.

Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat. Das Angebot gilt nur für Mitgliedschaften Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die das Angebot über amazon.de abschließen, sowie für Kunden, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten.

Die Aktion gilt auch für ehemalige Nutzer, wenn diese innerhalb der letzten 30 Tage kein aktives Audible-Abo hatten. Wenn ihr es nicht mehr so genau wisst, dann könnt ihr es schnell herausfinden: Klickt einfach mal auf den folgenden Link und schaut, ob ihr es nutzen könnt oder nicht.

