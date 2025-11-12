Pixel Buds & Pixel Watch Deals: Jetzt noch hohe Rabatte auf Googles smarte Kopfhörer + Smartwatches sichern

Viele Pixel-Nutzer greifen nicht nur zu den Google-Smartphones, sondern rüsten auch mit dem erweiterten Portfolio wie den Pixel Buds-Kopfhörern oder der Pixel Watch auf. Jetzt scheint dafür ein sehr guter Zeitpunkt zu sein, denn im Rahmen der Black Friday-Vorangebote gibt es die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt, die Pixel Buds Pro 2 mit 33 Prozent Rabatt sowie ganze 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3.



Die frühen Black Friday-Aktionen im Google Store bei Amazon halten weiter an: Diese bringen jetzt nicht nur deutlich günstigere Pixel-Smartphones, sondern auch Rabatte auf das erweiterte Portfolio, das für immer mehr Nutzer zur digitalen Standardausstattung gehört. Wir haben bereits gestern über die hohen Rabatte auf die Pixel-Smartphones berichtet und jetzt geht es mit den smarten Kopfhörern und den Smartwatches weiter.

Google hat erst vor wenigen Wochen die zweite Generation der Budget-Kopfhörer auf den Markt gebracht und schon jetzt bekommt ihr die Pixel Buds 2a mit 20 Prozent Rabatt. Wer etwa 50 Euro mehr ausgeben möchte und die kürzlich mit vielen neuen Features erweiterte Pro-Generation erwerben will, bekommt jetzt ganze 33 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Beide Kopfhörer-Linien bringen viele starke Funktionen mit, die man in der Preisklasse eher nicht erwarten würde. Wir haben euch das erst kürzlich in unserem Artikel zu den Pixel Buds Feature Drop zusammengefasst.

Aber auch die Smartwatches als praktische Helferlein im Alltag sind stark reduziert zu haben: Ihr bekommt jetzt 44 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 und bei der größeren Variante immerhin noch 21 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 3 45mm. Die Smartwatch ist gerade einmal ein Jahr alt und wird von Google noch mindestens zwei Jahre regelmäßig mit WearOS-Updates sowie Feature Drops versorgt.

Schaut doch mal im Store vorbei, der noch sehr viele weitere Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones, die Pixel 9-Smartphones, das Pixel 9a, das gesamte Pixelsnap-Ladesystem und vieles mehr bereithält. Eine kurze Aufstellung der Highlights findet ihr in unseren Pixel Deals.

