Android Auto: Gemini-Rollout hat begonnen! Neue KI für die Infotainment-Plattform ersetzt den Google Assistant

Viele Nutzer von Android Auto werden in diesen Tagen einige Veränderungen an der Oberfläche und an der Funktionalität der Infotainment-Plattform feststellen, denn Google hat endlich mit dem Rollout von Gemini begonnen. Nach der ersten Ankündigung vor einigen Monaten kommt die neue Auto-KI jetzt bei immer mehr Nutzern an und scheint sich somit mit halber Geschwindigkeit im Rollout zu befinden. Die neue KI ist dem bisherigen Google Assistant weit überlegen.



Schon vor mehreren Monaten hat Google den für Herbst geplanten Start von Gemini für Android Auto angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Nach ersten Sichtungen in der vergangenen Woche berichten jetzt immer mehr Nutzer – auch in Deutschland – von der plötzlichen Verfügbarkeit der neuen KI auf der Infotainment-Plattform. Gemini ersetzt den Google Assistant an gewohnter Stelle, sodass sich die Nutzer nicht umstellen müssen, aber dennoch bei den meisten Antworten echte Qualitätssprünge feststellen werden.

Die wichtigste Verbesserung ist das deutlich verbesserte Sprachverständnis von Gemini im Vergleich zum Google Assistant. Viele Android Auto-Nutzer dürften im Laufe der Jahre feste Phrasen entwickelt haben, die stets funktioniert haben, aber in keinem Wort abweichen durften – Vielfahrer wissen Bescheid. Mit Gemini ist das anders, denn die KI kann sehr viel mehr verstehen, benötigt keine hölzerne Kommunikation und auch keinen ständig wiederholten Kontext mehr. Mit Gemini kann ähnlich wie mit einem Beifahrer kommuniziert werden. Außerdem kann Gemini mehr Apps steuern, mehr Funktionen innerhalb der Apps fernsteuern, viele hilfreiche Antworten geben und eigenständig weitere Informationsquellen suchen und verwenden.

Das von vielen Autofahrern gefürchtete und gerade während der Fahrt lästige „das habe ich leider nicht verstanden“ sollte der Vergangenheit angehören. Im Folgenden findet ihr einige Beispiele, wie Gemini durch das intelligentere Modell die Kommunikation mit dem Medienplayer, der Navigation und weiteren Apps bequemer gestaltet.

Letzte Aktualisierung am 2025-11-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Gemini in Android Auto im Video

Gemini kann euch an gewünschte Dinge erinnern. Teilt es der KI einfach mit und diese wird einen entsprechenden Marker im internen Kalender setzen.

Die deutlich bequemere Nutzung von Google Maps.

Kommunikation wird erleichtert.

In obigen Videos seht ihr die von Google veröffentlichten Demovideos von Gemini in Android Auto. Es gibt noch keine offizielle Rollout-Ankündigung mit mehr Bildmaterial, aber das reichen wir bei Vorhandensein natürlich nach.









Gemini für Google Maps

Erst vor wenigen Tagen ist Gemini in Google Maps gestartet, was natürlich auch den Nutzern von Android Auto zugutekommt. Gemini bringt ein deutlich verbessertes Sprachverständnis mit, ermöglicht euch das Aufspüren von Zielen auf der aktuellen Route, die Abgabe und den Abruf von Verkehrsmeldungen, die Standortfreigabe und sogar eine intelligente Navigation mit Orientierungspunkten. All das gilt auch für Google Maps in Android Auto.

Es war zu erwarten, dass der Start von Gemini für Google Maps innerhalb kürzester Zeit auch den Rollout für Android Auto anstoßen wird, auch wenn man das bisher nicht separat angekündigt hat. Die zusätzliche Funktionalität ist sehr Willkommen, hauptsächlich dürfte es vielen wartenden Nutzern aber erst einmal um das deutlich verbesserte Sprachverständnis gegangen sein. Dieses öffnet die Türen dafür, zukünftig noch mehr Funktionalität zu bieten.

Berichte über den Rollout von Gemini für Android Auto gibt es seit der vergangenen Woche und in diesen Tagen haben mich auch erste Nutzer aus Deutschland informiert. Es ist daher anzunehmen, dass die Verteilung in größerem Kreis begonnen hat.

» Google Maps Navigation: Neue Funktion soll die Sonne vermeiden – bevorzugt schattige Wege (Teardown)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.