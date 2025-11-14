Gemini Update: Günstiges KI-Abo startet, Gemini geht einkaufen, Update für Android Auto, TV und mehr

Es geht eine weitere starke Gemini-Woche vorüber, die dem KI-Modell wieder eine vergrößerte Reichweite beschert hat, denn es gab den Start für Android Auto und für den Google TV-Streamer. Aber auch der Smart Home-Rollout kommt voran, Nano Banana 2 kommt schon bald und Gemini geht bald für die Nutzer einkaufen. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Rund um Googles KI-Modell gab es in den letzten Tagen wieder viele interessante Entwicklungen, die uns neben einer vergrößerten Reichweite auch neue Smart Home-Farben gebracht haben, ein großer Erfolg für Google Cloud gewesen sind, Integrationen stärken und mehr. Spannend ist auch der erste Gemini TV-Werbespot. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neue Smart Home-Farben

Der Rollout von Gemini auf die Smart Speaker der Nutzer bringt nicht nur viele neue Funktionen und ein verbessertes Verständnis, sondern auch neue Farbcode für das Äußere der Geräte. Wir zeigen euch im verlinkten Artikel, wie diese neuen Farbcodes aussehen, welche Bedeutungen sie haben und wie sie sich im Vergleich zur Assistant-Variante verändert haben.

» Gemini bringt neue Farben in die Smart Home LEDs

Gemini schiebt Google Cloud an

Google ist nicht nur mit Gemini sehr erfolgreich, sondern auch im gesamten KI-Bereich offenbar exzellent aufgestellt. Denn nahezu die gesamte Konkurrenz hostet ebenfalls bei Google – oder hat dies schon bald vor – ohne dass es zu den zu erwartenden Engpässen kommt. Chapeau.

» Google ist mit Gemini und Google Cloud hocherfolgreich









Der erste von Gemini generierte Werbespot

Google hat den ersten Werbespot veröffentlicht, der laut eigenen Angaben vollständig von Gemini generiert wurde.

» Google zeigt den ersten vollständig von Gemini generierten Werbespot

Gemini ersetzt Google Assistant auf Google TV Streamer

Der Google Assistant hat auf dem Google TV Streamer ausgedient und wird in diesen Tagen per Update durch die Gemini-KI ersetzt. Das bringt eine ganze Reihe von neuen Funktionen.

» Gemini ersetzt den Google Assistant auf dem Google TV Streamer

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Android Auto macht in puncto Sprachassistenz und Funktionalität einen echten Quantensprung. Denn jetzt wird Gemini ausgerollt, das den alten Google Assistant ersetzt. Es gibt viele neue Funktionen, ein besseres Verständnis in allen Bereichen, eine optimierte Navigation und mehr.

» Gemini ersetzt den Google Assistant in Android Auto

Gemini Nano Banana 2 kommt

Google arbeitet nach dem Erfolg von Nano Banana offenbar schon am Nachfolger. Jetzt gibt es erste Informationen zu den Schwerpunkten von Gemini Nano Banana 2.

» Google arbeitet schon an Gemini Nano Banana 2

NotebookLM Audio Overview verwandelt PDF-Dateien in Podcasts

Google Drive kann jetzt aus PDF-Dateien dank der Gemini-Integrationen Podcasts erstellen. Die aus NotebookLM bekannten Audio Overviews ziehen ein.

» Gemini in Google Drive verwandelt jetzt PDF-Dateien in Podcasts









Gemini-KI geht einkaufen

Die Gemini-Ki bietet US-Nutzern jetzt die Möglichkeit, wichtige Teile des Onlineshoppings zu übernehmen. Die KI kann in vielen Geschäften anrufen und nach Informationen fragen, was bei den Inhabern sicherlich nicht ganz so gut ankommen wird. Außerdem kann die Gemini-KI in Onlineshops selbstständig den Warenkorb füllen, bestellen und sogar bezahlen. Ein großer Schritt.

» Neue Gemini-KI geht jetzt für Nutzer einkaufen und telefonieren

Google One startet neues KI-Abo

Das neue Google One AI Plus-Abo startet jetzt überraschend in Deutschland. Das neue Abo bringt euch 200 Gigabyte zusätzlichen Speicherplatz, viele smarte Funktionen sowie den Zugriff auf ein erweitertes Gemini. Das Abo kann ab sofort für nur 7,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden.

» Google One startet neue Google AI Plus-Abo für Gemini

