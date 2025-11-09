Gemini: Google veröffentlicht den ersten vollständig von der KI generierten Werbespot – Just ask Google (Video)

Google hat kürzlich den neuen Videogenerator Veo 3.1 sowie das darauf basierende Filmtool Flow in einer aktualisierten Version veröffentlicht. Jetzt will man die Fähigkeiten unter Beweis stellen und hat erstmals einen ganzen Werbespot mit den KI-Videogeneratoren erstellen lassen. Wir zeigen euch den auffällig unauffälligen Spot.



Die KI-Videogeneratoren haben innerhalb kürzester Zeit gewaltige Sprünge gemacht, das hat auch Google mit den Demos von Veo 3.1 und Flow mehrfach unter Beweis gestellt. Jetzt will man unterstreichen, dass diese KI-Videogeneratoren auch für den professionellen Einsatz geeignet sind und hat die eigene Marketing-Abteilung mit den entsprechenden Tools versorgt.

In den Google-Werbespots kommen seit jeher Videobearbeitungen und die üblichen Optimierungen zum Einsatz, so wie man das von professionellen Produktionen gewohnt ist. Jetzt hat man aber erstmals auf Schauspieler, Animatoren, Regisseure und sonstiges Personal verzichtet und stattdessen die Gemini-KI mit der Erstellung eines Werbespots beauftragt. Das Ergebnis seht ihr unten eingebunden.

Der Spot selbst ist nichts Besonderes: Ein klassischer 30-Sekünder mit einer mehr oder weniger unterhaltsamen Handlung, in der sowohl der Handlungsstrang als auch das beworbene Produkt – in diesem Fall die Google Websuche mit KI-Modus – im Mittelpunkt steht. Man setzt nicht auf menschliche Schauspieler oder Grafiken, sondern auf die Animation einer Plüschfigur.









Für den Truthahn Tom kamen allerdings keine Animatoren oder gar Stop-Motion zum Einsatz, sondern lediglich die Gemini-KI. Sowohl Veo als auch Flow wurden mutmaßlich mit zahlreichen Prompts gefüttert, um den gesamten Werbespot zu erstellen. Den genauen Entstehungsprozess hat man bisher nicht gezeigt, doch es ist gut möglich, dass man gerade in diesem Fall noch eine Art Behind-the-Scenes veröffentlichen wird.

Der Werbespot selbst hat übrigens kein KI-Label, doch unter anderem die YouTube-Metadaten verraten, dass das Video vollständig KI-generiert ist. Ich würde allerdings in Frage stellen, ob nicht doch einige vorgefertigte Sequenzen zum Einsatz kommen – vor allem bei der Darstellung der Websuche sowie der für Google-Werbespots typischen Eingabe in das Suchfeld. Kaum vorstellbar, dass der KI-Videogenerator das so exakt nachempfinden könnte – allen voran aufgrund der KI-Schwierigkeiten mit der Darstellung von Buchstaben und ganzem Text.

Laut der Marketing-Abteilung arbeitet man übrigens daran, schon bald den ersten KI-generierten Werbespot mit dargestellten Personen zu veröffentlichen.

